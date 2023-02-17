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Ми маємо перемогти путіних у всьому світі – Зеленський

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ми маємо перемогти путіних у всьому світі – Зеленський
Зеленський додав, що Україна не згодиться ні на один компроміс
скріншот трансляції

Володимир Зеленський заявив, що «українській перемозі немає альтернативи»

Володимир Зеленський порівняв Україну з Давидом, який убив пращою Голіафа, на Мюнхенській конференції з безпеки. 

Президент приєднався до конференції за допомогою відеозв’язку та виступив із промовою, а також відповів на запитання. У своєму виступі Зеленський говорив про Україну у НАТО та ЄС, завершення війни в Україні та звільнення від російської агресії світових інституцій та економіки. Трансляцію виступу вело «Суспільне».

Володимир Зеленський порівняв Україну з Давидом, який убив пращею Голіафа. Давид, за словами Зеленського, це не лише Україна, а й увесь західний світ.

«Ми, об'єднані Давиди цього світу, маємо перемогти путіних у всьому світі», – сказав президент України.

За його словами, Україна та її західні партнери мають звільнити від російської агресії кожну європепйську інституцію та кожну сферу економіки. Зеленський наголосив, що диктатор Путін має зазнати поразки, а наступна зустріч у Мюнхені має стати першою післявоєнною безпековою конференцією.

«Світ не має іншої альтернативи, окрім перемогти Голіафа, який прийшов знищити наше життя. Бути Давидом – означає боротись, і ми боремося. Бути Давидом – означає мати пращу, з якою треба перемогти. Ми ще не маємо Давидової пращі з Ізраїля, проте я сподіваюсь, що це лише тимчасово, та хочу подякувати потужній підтримці грошима, зброєю. Я вдячний кожному, хто дає пращу українському Давидові. Російський Голіаф вже почав втрачати рівновагу», – сказав Зеленський. 

Нагадаємо, що президент України виступив перед учасниками Мюнхенської безпекової конференції, що стартувала 17 лютого у Німеччині. Виступ глави держави у форматі онлайн став першим заходом головного заходу року, присвяченого безпеці, в якому беруть участь понад 150 світових лідерів та високопосадовців найпотужніших держав світу.

Теги: Володимир Зеленський Україна президент перемога

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