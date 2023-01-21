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Президент попрощався із керівниками МВС (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Президент попрощався із керівниками МВС (фото)
Зеленський попрощався із керівниками МВС
фото: Telegraf

Зеленський з дружиною поклали квіти до трун із загиблими та висловили співчуття їхнім рідним

Президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою попрощалися із загиблими керівниками міністерства внутрішніх справ. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Попрощатися зі службовцями до «Українського дому» прийшли сотні людей. Для того, аби убезпечити церемонію, правоохоронці перекрили кілька вулиць. Нині триває очікування - з загиблими прощаються рідні та найближчі люди.

Зеленський з дружиною поклали квіти до трун із загиблими та висловили співчуття їхнім рідним. 

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фото: Telegraf

Віддати останню шану загиблим у авіакатастрофі прийшов і очільник Офісу президентка Андрій Єрмак.

Киян, які чекають на прощання, обіцяють впустити пізніше. Правоохоронці повідомляють журналістам «Главкому», що орієнтовна кількість осіб, які прийшли попрощатися з посадовцями – до тисячі.

Нагадаємо, вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.

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Теги: міністр Володимир Зеленський гелікоптер квіти Андрій Єрмак Євген Єнін Денис Монастирський

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