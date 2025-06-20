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Зеленський запровадив санкції проти компаній, повʼязаних з виробництвом російських дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський запровадив санкції проти компаній, повʼязаних з виробництвом російських дронів
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Під нові обмеження потрапили понад сто фізичних та юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки про запровадження санкцій проти 56 фізичних та 55 юридичних осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №415/2025.

До санкційного списку потрапили підприємства російського військово-промислового комплексу та кілька китайських компаній, які постачають РФ комплектуючі та обладнання в обхід санкцій. Під обмеження потрапили й інші оборонні підприємства РФ. Деякі з них діють на тимчасово окупованих територіях України.

Новий санкційний пакет стосується осіб, які залучені до розробки та виробництва БпЛА «Герань», «Орлан-10», «SuperCam» тощо.

На початку травня президент України запровадив санкції проти деяких українців та росіян. Зокрема, серед них – колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович та блогер, якому СБУ оголосила підозру, Мирослав Олешко.

Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем та Іраном негативно вплине на майбутнє постачання іранського військового обладнання до Росії. Однак Кремль все ж бачить у загостренні на Близькому Сході певну вигоду. Нещодавно в Україні уперше було виявлено російський дрон-камікадзе «шахед» із камерою, системою прямого радіоуправління з РФ і модулем штучного інтелекту.

Як повідомлялося, лідери країн «Великої сімки» розглянуть усі варіанти посилення тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями. Раніше президент США Дональд Трамп відмовився підтримати посилення санкцій проти Росії.

До слова, Австралія вперше запровадила санкції проти «тіньового флоту» РФ. Під обмеження потрапили 60 суден.

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Теги: РНБО санкції Володимир Зеленський

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