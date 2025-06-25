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Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО
Американський лідер назвав українського президента «хорошим хлопцем»
фото: AP

Глава США заявив, що президенти під час зустрічі «обговорять очевидне»

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що сьогодні, 25 червня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Ми обговоримо очевидне. Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні», – зазначив Трамп.

Президент США також розповів про свою розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, який, за словами Трампа, був «дуже люб’язний» щодо війни в Ірані. «Він запропонував допомогу щодо Ірану. Я сказав: зробіть мені послугу, мені потрібна допомога щодо Росії», – розповів Трамп.

Зустріч між Зеленським і Трампом запланована на полях саміту НАТО після пленарного засідання лідерів Альянсу.

Окрім зустрічі з Дональдом Трампом, президент України проведе низку інших двосторонніх зустрічей, зокрема з премʼєр-міністрами Данії та Нової Зеландії, а також канцлером Німеччини. Крім того, Зеленський візьме участь у форматі Е5 за участі лідерів Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Польщі та генсека НАТО, а також у форматі N5 з очільниками Скандинавських країн.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив, що Франція залишається непохитною у підтримці України.

Нагадаємо, у нідерландському місті Гаага проходить саміт НАТО. Президент Зеленський вже прибув на саміт.

Як повідомлялося, лідери НАТО готуються до можливого переосмислення президентом США Дональдом Трампом пʼятої статті Північноатлантичного договору, що гарантує взаємну оборону союзників. За словами трьох європейських чиновників, коментарі Трампа викликали занепокоєння і можуть ускладнити саміт НАТО в Гаазі, де очікується підтвердження відданості США трансатлантичним зобов’язанням.

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Теги: НАТО саміт Дональд Трамп Володимир Зеленський

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