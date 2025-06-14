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Президент України відрефлексував на привітання США з Днем Росії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Президент України відрефлексував на привітання США з Днем Росії
фото: Офіс президента України

«Для мене це неприємний факт», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відверто прокоментував привітання Сполучених Штатів Америки з Днем Росії, назвавши це «неприємним фактом». Глава держави розповів про своє несприйняття подібних кроків з боку партнерів, особливо на тлі повномасштабної війни, що триває в Україні. Про це глава держави сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«В будь-якому випадку привітання Росії з Днем Росії з боку Сполучених Штатів – для мене це неприємний факт. Я не буду приховувати. Це ж День незалежності Росії», – заявив Володимир Зеленський.

Президент України підкреслив, що дії Росії безпосередньо спрямовані на позбавлення України її суверенітету. «Вони хочуть забрати нашу незалежність. Ця війна, конкретно за незалежність України. Війна Росії проти України», – наголосив Зеленський.

Зеленський дав зрозуміти, що подібні привітання з боку партнерів, які підтримують Україну у боротьбі за свою незалежність, викликають у нього негативні емоції. «Авжеж, я сприймаю не з великим позитивом, коли люди хочуть забрати незалежність у України, а наша партнерська країна – Сполучені Штати – їх вітають з таким днем», – додав президент.

Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо привітав росіян із днем Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Державного департаменту.

«Від імені американського народу я хочу привітати російський народ з Днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу, який продовжує будувати свої прагнення до кращого майбутнього. Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією для досягнення міцного миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме більш взаємовигідним відносинам між нашими країнами», – написав він.

Як відомо, 12 червня в Російській Федерації відзначається державне свято – день Росії. 

Цього дня (12 червня) у 1990 році Росія (РРФСР) ще у складі Радянського Союзу проголосила Декларацію про державний суверенітет. Цим актом З’їзд народних депутатів РРФСР встановлював пріоритет російських законів над загальносоюзними, виключне право народу республіки на володіння та розпорядження національним багатством Росії та її права на дипломатичні відносини із закордонними країнами та на вихід зі складу СРСР. З'явилося республіканське громадянство РРФСР, паралельне до загальносоюзного.

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Теги: росія США Володимир Зеленський

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