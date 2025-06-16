Зеленський прибув у Австрію

Президент матиме декілька зустрічей з австрійською владою

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до канцелярії президента Австрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Біля входу до канцелярії Зеленських зустріли федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен та його дружина Доріс Шмідауер.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський матиме розмову з главою Австрії, а після переговорів і спільної пресконференції президент України проведе переговори з канцлером Крістіаном Штокером.

Віцеканцлер Андреас Баблер повідомив, що Зеленському планують запропонувати Відень як потенційний майданчик для подальших перемовин. «Австрія як нейтральна країна була б ідеальним місцем для мирних перемовин між Росією і Україною… Відень як місце розташування ООН має у цьому питанні давню традицію, яку слід продовжувати», – каже посадовець.

Офіс президента візит Зеленського поки не коментував. Раніше керівник Банкової Андрій Єрмак повідомив, що у президента та команди буде багато міжнародних зустрічей. «Важливі теми – оборонна підтримка України, санкції, економічна співпраця, інвестиції в наш військово-промисловий комплекс», – написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту «Великої сімки» (G7), який відбувається 15-17 червня в Канаді. Ця зустріч є однією з найочікуваніших подій саміту, через неоднозначну позицію Трампа щодо російсько-української війни та його попередні заяви про здатність «припинити війну за 24 години». Раніше Офіс президента повідомляв про намір організувати зустріч українського лідера Володимира Зеленського із президентом США.

До слова, 14 червня президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін зідзвонювались. Російський диктатор підтвердив готовність продовжувати переговори з Україною після 22 червня. Тим часом Трамп вкотре підтвердив зацікавленість у якнайшвидшому закінченні конфлікту в Україні.