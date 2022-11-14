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Зеленський в Херсоні та репарації для України. П'ять важливих новин 14 листопада 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський в Херсоні та репарації для України. П'ять важливих новин 14 листопада 
Цього дня сталася без перебільшення історична подія – у звільнене місто приїхав президент
фото: Рубрика

Триває 264 доба війни, українці ще на крок наблизилися до перемоги

Сьогодні, 14 листопада, триває 264 доба повномасштабної війни. На вечір «Главком» традиційно зібрав для читачів важливі новини цього дня.  

Президент відвідав Херсон

Президент України Володимир Зеленський 14 листопада прибув із візитом до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона. Очільник України зустрівся з українськими військовими та був присутній на церемонії підняття прапора. 

Мешканці міста вітали главу держави.

Зеленський в Херсоні та репарації для України. П'ять важливих новин 14 листопада  фото 1

Згодом Кремль істерично відреагував на візит Зеленського до Херсона.

Резолюція про репарації Україні за війну Росії

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської війни. За резолюцію проголосували 94 країни. Проти резолюції висловилися 14 країн: Багами, Білорусь, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія, Центрально-Африканська Республіка та Зімбабве.  

Кремль спішно міняє методичку після втечі з Херсона

Російський диктатор Володимир Путін визначив нову мету для російських окупантів на фронті в Україні. Наразі у його планах захопити Донецьку область. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Тим часом російський пропагандист Роман Сапоньков, який раніше істерив, буцімто Херсон рашисти будуть відстоювати до кінця, а потім забрався геть із міста за кілька днів до втечі армії загарбників, почав відпрацьовувати нову методичку: він заявив, мовляв, окупанти незабаром залишать Запоріжжя та загалом південь України та тікатимуть до окупованого Криму.

Зеленський в Херсоні та репарації для України. П'ять важливих новин 14 листопада  фото 2

Перемовини Байдена та Сі Цзіньпіня: червона лінія для Путіна

Сьогодні,14 листопада, президент США Джо Байден зустрівся з президентом Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіном на Балі, Індонезія. Вони не обійшли увагою війну в Україні та заявили, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні.

Крім того, Байден вважає: Росія у війні в Україні може дещо сповільнитися, але їй не вдасться окупувати більше наших земель.

ЗСУ завдали ударів по ворогах на Донеччині та Херсонщині

Сьогодні, за уточненою інформацією, підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ в місті Горлівка Донецької області. В результаті удару знищено сім вантажних автомобілів та дві гармати МТ-12 «Рапіра». Також 15 загарбників поранено та пошкоджено три МТ-ЛБ. 

Крім того, в ніч на 13 листопада Сили оборони в районі населеного пункту Каїри Херсонської області знищили склад боєприпасів, близько 40 російських окупантів, дві одиниці броньованої техніки та 10 вантажних автомобілів противника.

Нагадаємо, триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України.  Противник намагається утримати тимчасово захоплені території,  продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.

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