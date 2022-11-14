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Кремлівські пропагандисти почали готувати росіян до відступу у Крим

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Кремлівські пропагандисти почали готувати росіян до відступу у Крим
Кремль готує плацдарм для виправдань
фото з відкритих джерел

Окупанти, імовірно, під наступом ЗСУ будуть тікати на анексований півострів, бо розуміють, що програють війну

Російський пропагандист Роман Сапоньков, який раніше істерив, буцімто Херсон рашисти будуть відстоювати до кінця, а потім забрався геть із міста за кілька днів до втечі армії загарбників, почав відпрацьовувати нову методичку: він заявив, мовляв, окупанти незабаром залишать Запоріжжя та загалом південь України та тікатимуть до окупованого Криму.

За прогнозом пропагандиста, ЗСУ переправляться через Дніпро під Херсоном, захоплять плацдарм і виб'ють російську армію до Криму. 

«Якоїсь миті ефективні менеджери беруть у руки дерев'яні рахунки і в стовпчик виписують втрачені «Панцирі», танки, КамАЗи. Цифри відправляються до профільного інституту, який множить кількість втраченої техніки на вартість, плюс страховки за вбитих та поранених та отримує суму. Сума велика. Після цього виноситься розуміння, що стояти там економічно не вигідно, краще відійти та закріпитись по лінії Криму», – написав Сапоньков. 

Кремлівські пропагандисти почали готувати росіян до відступу у Крим фото 1

Імовірно, керівництво рашистів розуміє, що після втечі з Херсона росіяни не сприймуть прихильно наступні поразки загарбників на фронті, тож заздалегідь готують інформаційний вкид. Мовляв, вигідніше відступити, зробити черговий так званий «жест доброї волі».

Нагадаємо, Україна може повернути Крим без бою на тлі внутрішньої кризи у РФ. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Резніков вважає, що анексію Криму Росією врешті-решт буде вирішено без боїв, можливо, в результаті внутрішньої боротьби в Росії. Також, за словами міністра, Росії знадобиться щонайменше тиждень, щоб вивести свої війська з південного міста Херсона, і що зима сповільнить бойові дії, даючи обом сторонам шанс перегрупуватися.

В інтерв’ю Олексій Резніков сказав, що РФ має 40 тис. військових у Херсонській області, і що у неї все ще є сили в місті, навколо міста та на західному березі Дніпра, незважаючи на оголошення про відступ. 

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Теги: Крим Херсон танки роман рашисти пропагандист окупанти Запоріжжя Дніпро

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