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Ракетний удар по Запоріжжю: страшні кадри руйнувань

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Ракетний удар по Запоріжжю: страшні кадри руйнувань
Внаслідок атаки загинули 17 людей
фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Окупанти вночі обстріляли житлові будинки у Запоріжжі

Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста. За попередніми даними, п'ять приватних будинків зруйновано та близько 40 – постраждало. Рятувальники показали наслідки потужного обстрілу.

Зазначається, що удар по місту стався о 02:00. У результаті атаки зруйновано під'їзд багатоповерхового житлового будинку з першого по восьмий поверх і приватні домоволодіння в обласному центрі.

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«Станом на 08:00 на місці працюють усі екстрені і профільні служби міста. Співробітники психологічної служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій також працюють зараз на місці, надаючи допомогу постраждалим. Для проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж і порятунку людей працює 24 одиниці спеціальної техніки і 110 чоловік особового складу», – зазначили рятувальники.

Нагадаємо, у ніч проти 9 жовтня російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. Місцева влада уже підтвердила, що атака забрала життя 17 людей.

Ввечері 8 жовтня у Запоріжжі також лунали вибухи. Крім цього, 7 жовтня надвечір російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

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Теги: Запоріжжя війна ракета оккупанты

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