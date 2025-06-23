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Зеленський відреагував на удар Росії по військовому полігону ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський відреагував на удар Росії по військовому полігону ЗСУ
Зеленський: Не перший такий удар, на жаль. На жаль, є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність
фото: Володимир Зеленський/Telegram-канал

Володимир Зеленський повідомив, що очікує на звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по полігону ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посилання на вечірнє звернення президента. 

Зеленьский повідомив, що очікує на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. 

«Очікую також на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Був цей удар. Не перший такий удар, на жаль. На жаль, є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність», – сказав президент. 

Крім того, український президент розповів, що у Краматорську ще тривають рятувальні роботи на місці російського удару.

«Авіабомби просто по місту, просто по будинках. Під завалами були люди. Залучені були всі необхідні сили. Станом на цей час відомо про чотирьох поранених – серед них дитина. На жаль, чотири людини були вбиті цим російським ударом. Мої співчуття всім рідним та близьким», – зазначив Зеленський.

Також президент України провів розмову з міністром внутрішніх справ Клименком про захист наших позицій на передовій та про застосування наших дронів підрозділами Національної гвардії України.

«Говорив також сьогодні з Головкомом Олександром Сирським. Все має бути налаштовано системно так, щоб російські дрони – російські розвідники – знищувались, і знищувались максимально оперативно. Окремо говоритиму на тижні з партнерами щодо додаткового фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Перехоплювачі, дрони для передової, також дрони на оптоволокні та всі типи дронів для ударів по російській території мають бути профінансовані так, щоб це дійсно відчувалось. Це буде – і вже є попередні домовленості з частиною партнерів, з частиною європейських країн», – розповів Зеленський.

Ще Володимир Зеленський розповів про те, що в Україні побував міністр оборони Норвегії в Україні.

«Є рішення про 400 мільйонів доларів у наше виробництво – нові інвестиції, на дрони передусім. Ми працюємо разом і працюємо для того, щоб створити всі умови й виробляти ППО в Україні, виробляти з партнерами, з Норвегією, кроки до цього ми робимо. Відкрито вже офіс в Україні однієї з найбільших європейських оборонних компаній – найбільшої норвезької оборонної компанії Kongsberg Defence & Aerospace. І максимально ми все прискорюємо. Були сьогодні детальні доповіді також розвідки – ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Передусім про російські наміри й наш від них захист. Ключове, що намагається зробити Москва, – це боротьба проти санкцій. Вони намагаються всіма методами виторгувати для себе не просто незастосування нових санкцій, але й ще послаблення існуючих. Ми розуміємо, яким чином і кого вони використовують у Європі, в інших частинах світу. Протидіємо. Я дякую кожному, хто просуває, попри все, санкційний порядок денний. Бо це порядок денний наближення миру», – підсумував президент.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський прокоментував удари США по Ірану та заявив, що жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення президента.

«Сьогодні були доповіді по ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки – після американських ударів по об'єктах ядерної програми іранського режиму. Режиму, який так багато допоміг Путіну. Зараз в українському небі – чергові хвилі «шахедів». Ми всі прекрасно пам'ятаємо, звідки у Росії така зброя. Іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій країні та багатьом іншим країнам масштабні руйнування, масштабні людські втрати. І це дійсно має припинитись. І це дійсно не має бути посилено ядерною зброєю», –  сказав Зеленський.

Теги: ЗСУ Володимир Зеленський Ігор Клименко Олександр Сирський дрон

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