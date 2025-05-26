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РФ готується до нових наступів та продовжує штурми – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ готується до нових наступів та продовжує штурми – Зеленський
Зеленський заявив, що російські удари щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними
фото: скриншот з відео

Зеленський: Нові й сильні санкції проти – це буде гарантований примус Росії не тільки до припинення вогню, але й примус до поваги

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «Росія заслуговує на повномасштабний тиск – на все, щоб обмежити їхню військову спроможність». Про це він зауважив у вечірньому зверненні наприкінці 1188-го дня війни, інформує «Главком».

«Нещодавно відбулася зустріч у Стамбулі. Зараз росіяни начебто пишуть пропозиції для меморандуму про мир. Вже більше тижня на це вони витратили. Багато говорять про дипломатію. Але коли в розпал цього постійні російські удари, постійні вбивства, постійні штурми та ще й підготовка до нових наступів, це вже точно діагноз. Росія заслуговує на повномасштабний тиск – на все, що можна зробити, щоб обмежити їхню військову спроможність», – наголосив президент.

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Зеленський додав, що російські удари щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними. Він нагадав, що більш ніж 900 ударних дронів РФ запустила проти України за три дні: «У цьому немає жодного військового сенсу, але це очевидний політичний вибір – вибір Путіна, вибір Росії – вибір воювати далі та руйнувати життя».

«Дякую всім у світі, хто це розуміє. Нові й сильні санкції проти Росії – санкції США, санкції Європи та інших у світі, хто хоче миру, – це буде гарантований примус Росії не тільки до припинення вогню, але й примус до поваги: усі вони повинні поважати світ. Путін повинен почати поважати тих, з ким говорить. Поки що він просто грається з дипломатією і дипломатами. Це точно треба змінити», – підсумував президент.

Нагадаємо, що російські війська з квітня нарощують ударно-штурмові дії на всіх ділянках фронту Харківщини. Посилення розпочалося з квітня й досі триває. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командира 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

Як відомо, у червні Росія може розпочати новий масштабний наступ на територію України. Під потенційною загрозою опинилися три області – Харківська, Сумська та Дніпропетровська.

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Теги: Володимир Зеленський війна

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