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Окупанти вдарили по тренувальному полігону ЗСУ: є загиблі та поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Окупанти вдарили по тренувальному полігону ЗСУ: є загиблі та поранені
Росіяни вдарили ракетою по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ
фото з відкритих джерел

Постраждалим оперативно надається вся необхідна допомога у медичних закладах

Російські війська 22 червня завдали ракетного удару по тренувальному полігону механізованої бригади ЗСУ під час занять. Як інформує «Главком», про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

«Ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями», – ідеться в повідомленні.

У Сухопутних військах запевнили, що «завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу». Однак визнали, що є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна допомога у медичних закладах.

«Для детального з’ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ ЗС України створено спеціальну комісію. На місці події також працюють правоохоронні органи», – додали у пресслужбі.

Місце удару, назву бригади і кількість загиблих не вказують.

Проте Telegram-канал «Николаевский Ванек», який пов’язують з очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом, повідомляє, що удар був саме на Миколаївщині.

Окупанти вдарили по тренувальному полігону ЗСУ: є загиблі та поранені фото 1

За інформацією каналу, внаслідок удару щонайменше троє людей загинули.

У пабліку скаржаться, що розвідувальний дрон росіян нібито висів над полігоном приблизно 20 хвилин, і ніхто його не збив.

Раніше ми писали, що командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Таке рішення він прийняв після трагедії на 239-му полігоні, де загинули військовослужбовці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Михайла Драпатого.

У своїй заяві Михайло Драпатий наголосив, що його відставка є усвідомленим кроком і продиктована «особистим відчуттям відповідальності за трагедію», внаслідок якої загинули українські воїни.

«Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність», – зазначив Драпатий.

Він підкреслив, що попри важливість поведінки бійців, головна відповідальність завжди лежить на командуванні, яке визначає правила, ухвалює рішення та відповідає за наслідки.

Нагадаємо, Нардеп, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Геннадій Касай раніше повідомляв про проведення засідання Оборонного комітету Верховної Ради України  за участі міністра оборони України Рустема Умєрова. Під час цього засідання депутати мали заслухати питання щодо причин трагедії на полігоні Новомосковський у Дніпропетровській області, а також заслухати почути самого Командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого.

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Теги: ЗСУ Миколаїв ворог ракетна атака

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