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Зеленський попередив українців про небезпеку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський попередив українців про небезпеку
Зеленський розповів про ситуацію на фронті
фото: Офіс президента

«Бережіть себе, бережіть Україну, – сказав президент

Президент Володимир Зеленський закликав українців найближчими днями реагувати на сирени. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 8 червня.

«Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка. Бережіть себе, бережіть Україну», – сказав президент.

Зеленський також додав, що заслухав доповідь головкома Сирського. «Покровський напрямок, Лиманський напрямок, інші напрямки на Донеччині, також – ситуація вздовж кордону України в Сумській області, в Харківській області. На деяких ділянках ситуація дуже непроста, але все залежить від стійкості саме наших підрозділів. Я хочу подякувати кожному й кожній, хто забезпечує українську оборону. Російські наміри не змінюються, і все залежить від наших Сил оборони та безпеки України – від наших воїнів, від кожного, хто допомагає державі», – розповів глава держави.

Нагадаємо, Сполучені Штати вважають, що помста російського диктатора Володимира Путіна Україні за атаку безпілотників під назвою «Павутина» ще не відбулася. Ймовірно вона будe під виглядом значного багатостороннього удару. 

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

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Теги: війна Володимир Зеленський тривога

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