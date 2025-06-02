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Зеленський прибув до Литви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський прибув до Литви
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава України візьме участь у саміті, у межах якого проведе переговори з партнерами

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вільнюса. Він візьме участь у Саміті країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прессекретаря українського лідера Сергія Никифорова.

Як зазначив речник Зеленського, на полях саміту також заплановані двосторонні зустрічі з учасниками заходу. Ймовірно, йтиметься про безпеку України та оборонну підтримку.

Саміт у Вільнюсі об'єднує країни східного флангу НАТО та держави Північної Європи для координації зусиль у сфері безпеки на тлі агресії Росії проти України. До Бухарестської дев'ятки входять: Болгарія, Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Угорщина та Словаччина.

Нордичні країни – це умовна група північних країн Європи, які мають тісні історичні, культурні та політичні зв’язки. Сюди входять Данія, Ісландія, Норвегія, Швеція та Фінляндія. Україна активно співпрацює з цими країнами, отримуючи значну військову та гуманітарну підтримку.

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Теги: Литва Володимир Зеленський Сергій Никифоров

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