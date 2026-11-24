У вівторок, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся на Закарпатті з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Для очільника угорського уряду це перший візит до України на посаді прем’єр-міністра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави.

Зеленський наголосив, що переговори з Мадяром мають важливе значення не лише для розвитку двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною, а й для подальшої взаємодії Києва з Європейським Союзом.

«Він уперше приїжджає з візитом в Україну на посаді Прем’єр-міністра, і це має бути доволі суттєва наша зустріч. Дуже важлива зустріч із точки зору і відносин із сусідом, і відносин із Євросоюзом», – зазначив президент.

Глава держави також наголосив, що Україна продовжує виконувати необхідні вимоги для відкриття переговорних кластерів у межах процесу вступу до Європейського Союзу.

«Ми робимо все необхідне для відкриття кластерів у перемовинах про вступ України у Євросоюз – політика незмінна. Часто буває, що робимо більше, ніж інші країни, які вступили в ЄС. І також робимо все необхідне, щоб відносини з нашими сусідами ставали близькими, більш конструктивними. Зараз це є і з Угорщиною, і з Польщею, і з Румунією, і з Молдовою», – заявив Зеленський.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр анонсував допомогу жителям Закарпаття. Він наголосив, що Угорщина солідарна з Україною та засуджує російську агресію. Крім того, очільник угорського уряду повідомив про вирішення десяти питань, які раніше порушувала Будапештська сторона.

Окремо президент звернув увагу на відносини України зі Словаччиною. За його словами, попри наявні розбіжності та відмінності в риториці, Києву та Братиславі вдається підтримувати конструктивний діалог. У цьому контексті глава держави згадав нещодавню зустріч очільників урядів обох країн.

Нагадаємо, у вівторок, 24 листопада, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прибув на Закарпаття. Разом із главою угорського уряду до України прибула очільниця Міністерства закордонних справ країни Аніта Орбан.