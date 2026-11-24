Польська компанія Control Process, яка раніше була підрядником будівництва сміттєпереробного заводу у Львові, відкликала свою заяву з міжнародного арбітражу в Парижі. Причин такого рішення компанія не пояснила. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міського голови Львова Андрія Садового.

За словами мера, раніше надзвичайний арбітр повністю відхилив вимоги польської компанії заборонити Львову завершувати будівництво заводу із залученням інших підрядників. Крім того, компанію зобов'язали компенсувати місту 12 тис. євро юридичних витрат. Однак ці кошти Львів досі не отримав.

«Тепер компанія відмовилася і від подальшого розгляду власної заяви. Чому – не пояснює», – зазначив Садовий.

Міський голова наголосив, що наразі немає жодного рішення арбітражу по суті спору, яке підтверджувало б попередні заяви підрядника про поразку Львова.

Садовий також запевнив, що місто продовжить захищати свої інтереси та вимагатиме компенсації понесених витрат.

«Місто й надалі захищатиме свої інтереси та вимагатиме компенсації витрат. А сміттєпереробний завод ми добудуємо», – підсумував мер.

Нагадаємо, у березні 2026 року Львівська міська рада оголосила про розірвання контракту з польською компанією Control Process. У мерії пояснили рішення невиконанням підрядником договірних зобов'язань та порушенням графіків будівництва. Натомість компанія пов'язувала проблеми з реалізацією проєкту, зокрема, з наслідками повномасштабної війни та недостатнім фінансуванням.

Згодом Міністерство закордонних справ Польщі розкритикувало рішення львівської влади. Заступник глави польського МЗС Марцін Босацький закликав Садового переглянути рішення щодо припинення співпраці з підрядником. Мер Львова у відповідь заявив, що розірвання контракту погодили з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Також у травні Садовий звернувся до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска через ситуацію навколо будівництва сміттєпереробного заводу. Міський голова заявив про спроби політичного тиску та повідомив, що громада Львова вже сплатила понад 30 млн євро за виконані роботи, хоча об'єкт так і не було завершено.