Прем’єр Угорщини Петер Мадяр прибув на Закарпаття та звернувся до угорців

У вівторок, 24 листопада, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прибув на Закарпаття. У межах візиту заплановано переговори з президентом України Володимиром Зеленським та зустріч із представниками місцевої угорської громади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Мадяра у соцмережі X.

Разом із прем’єр-міністром Угорщини до України прибула очільниця Міністерства закордонних справ країни Аніта Орбан.

«Ми перетнули угорсько-український кордон і прибули на Закарпаття. Нехай Бог благословить кожного угорця – як на батьківщині, так і в усьому світі!» – написав Мадяр.

Напередодні прибуття до України глава угорського уряду повідомив, що під час візиту планує провести окремі переговори з президентом Володимиром Зеленським та представниками угорської національної меншини на Закарпатті.

Крім того, Мадяр анонсував передачу Україні гуманітарної допомоги та наголосив на солідарності угорського народу з українцями. «Окрім гуманітарної допомоги, я привезу послання солідарності й підтримки від угорського народу нашому сусідові, який зазнає атак уже майже п’ять років», – зазначив прем’єр-міністр Угорщини.

Мадяр також наголосив, що це перший за 11 років візит прем’єр-міністра Угорщини на Закарпаття. Востаннє очільник угорського уряду відвідував регіон у 2015 році.

Нагадаємо, напередодні візиту до України прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час виступу в парламенті назвав Росію агресоркою, а Україну – жертвою війни. Очільник угорського уряду висловив солідарність із жителями Закарпаття та розкритикував представників партії «Фідес» колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана.