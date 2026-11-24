Російський дрон атакував автомобіль енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині
Бригада оглядала лінії електропередачі поблизу прифронтового села, коли в її автомобіль влучив безпілотник
Російські війська атакували автомобіль бригади ДТЕК у Дніпропетровській області. Удар стався 23 листопада, коли енергетики оглядали лінії електропередачі поблизу одного з прифронтових сіл. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДТЕК.
Унаслідок влучання російського FPV-дрона службовий автомобіль зазнав пошкоджень. Ніхто з працівників не постраждав.
У компанії наголосили, що, незважаючи на регулярні російські атаки, енергетики продовжують виконувати свої професійні обов'язки.
«Попри постійну загрозу, енергетики щодня працюють, аби в домівках було світло», – зазначили в ДТЕК.
Нагадаємо, 18 березня 2026 року російські війська атакували бригаду ДТЕК на Дніпропетровщині. Унаслідок удару автомобіль енергетиків повністю згорів. Працівники не постраждали.
Також 7 жовтня російські окупанти атакували дільницю ДТЕК у Дніпропетровській області. Це була вже дев'ята атака на відповідний підрозділ компанії від початку вересня.
Крім того, 8 та 9 жовтня російські війська завдали ударів по двох енергетичних об'єктах ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок атак було пошкоджено обладнання та виникла пожежа. Ніхто з працівників не постраждав.
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