Російські війська атакували автомобіль бригади ДТЕК у Дніпропетровській області. Удар стався 23 листопада, коли енергетики оглядали лінії електропередачі поблизу одного з прифронтових сіл. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Унаслідок влучання російського FPV-дрона службовий автомобіль зазнав пошкоджень. Ніхто з працівників не постраждав.

У компанії наголосили, що, незважаючи на регулярні російські атаки, енергетики продовжують виконувати свої професійні обов'язки.

«Попри постійну загрозу, енергетики щодня працюють, аби в домівках було світло», – зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, 18 березня 2026 року російські війська атакували бригаду ДТЕК на Дніпропетровщині. Унаслідок удару автомобіль енергетиків повністю згорів. Працівники не постраждали.

Також 7 жовтня російські окупанти атакували дільницю ДТЕК у Дніпропетровській області. Це була вже дев'ята атака на відповідний підрозділ компанії від початку вересня.

Крім того, 8 та 9 жовтня російські війська завдали ударів по двох енергетичних об'єктах ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок атак було пошкоджено обладнання та виникла пожежа. Ніхто з працівників не постраждав.