Зеленський нагородив понад дві сотні захисників

Президент продовжує дякувати тим, хто бореться за свободу нашої країни

Відзнаки отримали 202 бійці

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження наших захисників. Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Відтак відзнаки отримали:

186 військовослужбовців Збройних Сил України;

13 військовослужбовців Головного управління розвідки;

двоє працівників Служби безпеки України;

один боєць Національної гвардії.

Нагадаємо, напередодні нагороди отримали ще понад дві сотні українських захисників.

Також 13 квітня нагороди отримали ще 270 бійців ЗСУ.

Раніше президент нагородив понад 400 бійців та висловив особисті подяки захисникам на півдні та сході України.

До слова, Зеленський розповів про проєкт відбудови України: всі захисники мають отримати житло.

На першому етапі забезпечать житлом переселенців, тоді відновлять те, що окупанти намагалися знищити. А на третьому етапі забезпечать житлом усіх тих, хто захищав чи захищає зараз державу.