Зеленський розповів про проєкт відбудови України: всі захисники мають отримати житло

Українців чекає колосальний обсяг роботи. Але менший, ніж захистити державу у війні

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня провів нараду, присвячену відбудові наших міст. Про це він повідомив у зверненні.

За словами президента, важливим у проєкті відбудови України є те, що завдання полягає не тільки в тому, щоб фізично відновити будинки, квартири, мости й дороги, підприємства та соціальну інфраструктуру, які були зруйновані російськими військами.

«Зараз – історичний момент. Момент, коли ми можемо раз і назавжди вирішити багато застарілих проблем усього середовища нашого життя. Коли можемо зробити якісне міське планування там, де його не було. Можемо врахувати реальні транспортні потоки. Гарантувати енергозбереження, екологічність матеріалів, інклюзивність. Це якщо говорити про те, що стосується організації простору життя та якості відбудови», – наголосив Зеленський.

Глава держави пообіцяв провести модернізацію українських міст і українських громад та анонсував кілька етапів цього плану.

«Я поставив сьогодні завдання, щоб на першому етапі були забезпечені тимчасовим житлом усі наші переселенці. Ті, чий дім зруйнований війною. Тимчасовим, поки не відновимо їхнє житло. Або поки люди не отримають компенсацію квадратними метрами чи грошима. На другому етапі відновлюємо те, що окупанти намагалися знищити. Всі міста й громади, які постраждали. А на третьому етапі забезпечуємо житлом усіх тих, хто захищав чи захищає зараз державу, хто працював чи працює в інтересах суспільства, а власного житла так і не має», – сказав президент.

Щоб реалізувати цей проєкт, залучать провідних архітекторів, увесь потенціал держави та міжнародну підтримку.

Нагадаємо, МВФ готує масштабну відбудову України: хто братиме участь у проєкті.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни. За його словами, зруйноване житло планується відбудувати коштом конфіскованих активів РФ та іноземних донорів.

Також Офіс президента обіцяє повністю відбудувати кожне українське місто до останнього камінчика.

«Додамо участь компаній, держав-партнерів, міжнародних донорів. Абсолютно не маю сумнівів, що нам вдасться це зробити. Вдасться не тільки відновити зруйноване, а й відновити справедливість щодо тих, чиє право на житло було порушене», – сказав він.