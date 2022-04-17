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    Події в Україні

    Щодня на зв'язку із захисниками Маріуполя – президент

    Окупанти намагаються знищити всіх маріупольців &ndash; Зеленський - Щодня на зв'язку із захисниками Маріуполя – президент
    Окупанти намагаються знищити всіх маріупольців – Зеленський
    фото: Офіс президента

    Керівництво України не полишить намагань деблокувати місто

    Ситуація в Маріуполі залишається максимально жорсткою, просто нелюдською. Такою її свідомо зробила Російська Федерація. Про це сказав у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

    Він сказав, що вплинути на це можна тільки двома шляхами: або партнери негайно нададуть Україні всю необхідну важку зброю, літаки, або – переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною.

    «Хочу, щоб мене зараз почули правильно: не було ще жодного дня від початку блокади Маріуполя, щоб ми не шукали рішення. Військове чи дипломатичне – яке завгодно, щоб урятувати людей. Але знайти це рішення вкрай складно. Поки жодного на 100% реального варіанту ще не було. Це стосується як варіантів військових дій, так і переговорного процесу», – повідомив глава держави.

    Хоча було висловлено багато намірів від тих, хто хотів допомогти і хто справді користується міжнародним авторитетом, але жоден з них поки що не реалізувався.

    «Втім, ми не полишимо цих намагань. І щоденно або я, або Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, або інші військові, або керівник нашої переговорної групи Давид Арахамія – на зв'язку з нашими захисниками Маріуполя. Щодня», – наголосив глава держави.

    Раніше президент сказав, що якщо Росія знищить захисників Маріуполя, перемовини припиняться.

    Також Зеленський розповів, що потрібно для порятунку Маріуполя.

    А ще Зеленський розповів про проєкт відбудови України: всі захисники мають отримати житло.

    Читайте також: Є два шляхи щодо деблокади Маріуполя: звернення президента (відео)
    Теги: росія окупанти війна військові Володимир Зеленський Україна президент місто Давид Арахамія окупація #stoprussia
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    Щодня на зв'язку із захисниками Маріуполя – президент