Щодня на зв'язку із захисниками Маріуполя – президент

Керівництво України не полишить намагань деблокувати місто

Ситуація в Маріуполі залишається максимально жорсткою, просто нелюдською. Такою її свідомо зробила Російська Федерація. Про це сказав у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Він сказав, що вплинути на це можна тільки двома шляхами: або партнери негайно нададуть Україні всю необхідну важку зброю, літаки, або – переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною.

«Хочу, щоб мене зараз почули правильно: не було ще жодного дня від початку блокади Маріуполя, щоб ми не шукали рішення. Військове чи дипломатичне – яке завгодно, щоб урятувати людей. Але знайти це рішення вкрай складно. Поки жодного на 100% реального варіанту ще не було. Це стосується як варіантів військових дій, так і переговорного процесу», – повідомив глава держави.

Хоча було висловлено багато намірів від тих, хто хотів допомогти і хто справді користується міжнародним авторитетом, але жоден з них поки що не реалізувався.

«Втім, ми не полишимо цих намагань. І щоденно або я, або Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, або інші військові, або керівник нашої переговорної групи Давид Арахамія – на зв'язку з нашими захисниками Маріуполя. Щодня», – наголосив глава держави.

Раніше президент сказав, що якщо Росія знищить захисників Маріуполя, перемовини припиняться.

Також Зеленський розповів, що потрібно для порятунку Маріуполя.

А ще Зеленський розповів про проєкт відбудови України: всі захисники мають отримати житло.