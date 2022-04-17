За добу «приземлилися» 13 одиниць ворожої авіації
В окупантів стало менше на літак та вертоліт
16 квітня силами українських захисників уражено 13 повітряних цілей окупантів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та підрозділами ООС збито:
- один літак;
- один вертоліт;
- п’ять безпілотних літальних апаратів;
- шість крилатих ракет.
«Авіація Повітряних Сил – штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів, надали вогневу підтримку українським військам на кількох стратегічних напрямках, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів по російських окупантах», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, учора Повітряні сили знищили ворожий літак, вертоліт, ракети та безпілотники.
Також стало відомо, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10» та дві крилаті ракети.