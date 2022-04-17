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    Події в Україні

    За добу «приземлилися» 13 одиниць ворожої авіації

    Шість крилатих ракет збили наші ЗСУ - За добу «приземлилися» 13 одиниць ворожої авіації
    Шість крилатих ракет збили наші ЗСУ
    фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

    В окупантів стало менше на літак та вертоліт

    16 квітня силами українських захисників уражено 13 повітряних цілей окупантів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

    Зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та підрозділами ООС збито:

    • один літак;
    • один вертоліт;
    • п’ять безпілотних літальних апаратів;
    • шість крилатих ракет.

    «Авіація Повітряних Сил – штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів, надали вогневу підтримку українським військам на кількох стратегічних напрямках, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів по російських окупантах», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, учора Повітряні сили знищили ворожий літак, вертоліт, ракети та безпілотники.

    Також стало відомо, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10» та дві крилаті ракети.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна літак вертоліт Україна окупація #stoprussia
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    За добу «приземлилися» 13 одиниць ворожої авіації