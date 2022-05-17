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    Події в Україні

    Зеленський присвоїв звання Героя України двом військовим

    Президент підписав укази про нагородження наших героїв - Зеленський присвоїв звання Героя України двом військовим
    Президент підписав укази про нагородження наших героїв
    фото: Офіс президента

    Зеленський відзначив нагородами ще дві сотні захисників держави

    Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 201 захисника. Двом надано звання Героя України. Про це він повідомив у відеозверненні.

    «Підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначено 201 військовослужбовця Збройних Сил України. Звання Герой України присвоєно старшому лейтенанту Агасиєву Кирилу Яшару огли – командиру взводу 92-ї окремої механізованої бригади та підполковнику Єрку Вʼячеславу Володимировичу – командиру авіаційної ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації, посмертно. Вічна слава кожному і кожній, хто став на захист нашої держави! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Слава Україні!», – сказав Зеленський.

    Раніше президент України Володимир Зеленський відзначив українських військових нагородами.

    Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був відзначений нагородою перший кавалер «Хреста бойових заслуг».

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Герой України звання героя Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський присвоїв звання Героя України двом військовим