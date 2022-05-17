Зеленський присвоїв звання Героя України двом військовим
Зеленський відзначив нагородами ще дві сотні захисників держави
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 201 захисника. Двом надано звання Героя України. Про це він повідомив у відеозверненні.
«Підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначено 201 військовослужбовця Збройних Сил України. Звання Герой України присвоєно старшому лейтенанту Агасиєву Кирилу Яшару огли – командиру взводу 92-ї окремої механізованої бригади та підполковнику Єрку Вʼячеславу Володимировичу – командиру авіаційної ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації, посмертно. Вічна слава кожному і кожній, хто став на захист нашої держави! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Слава Україні!», – сказав Зеленський.
Раніше президент України Володимир Зеленський відзначив українських військових нагородами.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був відзначений нагородою перший кавалер «Хреста бойових заслуг».