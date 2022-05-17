В Естонії стартували військові навчання: задіяні 15 тис. військових (фото)

У маневрах будуть задіяні американські, британські та польські ракетні системи

В Естонії почалися великі навчання Сил оборони Естонії Siil 2022, в яких візьмуть участь понад 15 тисяч осіб. Про це повідомляє ERR.ee.

Метою маневрів є перевірка боєготовності та оцінка міжнародної взаємодії при реагуванні на різні загрози.

У маневрах будуть задіяні американські, британські та польські ракетні системи, а географія навчань охопить територію від данського острова Борнхольм до Північної Латвії.

У весняних військових навчаннях в цілому візьмуть участь понад 15 тисяч військовослужбовців з 10 країн.

Крім різних типів бронетранспорту, будуть задіяні ударні вертольоти і винищувачі, а також ближче до кінця навчань до Естонії прибудуть десантні кораблі американського експедиційного корпусу.

Сили оборони Естонії попереджають, що в окремі моменти трасами можуть рухатися великі колони військової техніки.

Завершаться навчання 3 червня.

Нагадаємо, днями Росія відкрито почала погрожувати Польщі війною. Крім цього, Москва погрожувала вторгненням Фінляндії й Швеції через вступ до НАТО.