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    В Естонії стартували військові навчання: задіяні 15 тис. військових (фото)

    Завершаться навчання 3 червня - В Естонії стартували військові навчання: задіяні 15 тис. військових (фото)
    Завершаться навчання 3 червня
    фото: Ardi Hallismaa

    У маневрах будуть задіяні американські, британські та польські ракетні системи

    В Естонії почалися великі навчання Сил оборони Естонії Siil 2022, в яких візьмуть участь понад 15 тисяч осіб. Про це повідомляє ERR.ee.

    Метою маневрів є перевірка боєготовності та оцінка міжнародної взаємодії при реагуванні на різні загрози.

    У маневрах будуть задіяні американські, британські та польські ракетні системи, а географія навчань охопить територію від данського острова Борнхольм до Північної Латвії.

    У весняних військових навчаннях в цілому візьмуть участь понад 15 тисяч військовослужбовців з 10 країн.

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    В Естонії стартували військові навчання: задіяні 15 тис. військових (фото)
    В Естонії стартували військові навчання: задіяні 15 тис. військових (фото)
    В Естонії стартували військові навчання: задіяні 15 тис. військових (фото)
    В Естонії стартували військові навчання: задіяні 15 тис. військових (фото)
    В Естонії стартували військові навчання: задіяні 15 тис. військових (фото)
    В Естонії стартували військові навчання: задіяні 15 тис. військових (фото)
    В Естонії стартували військові навчання: задіяні 15 тис. військових (фото)
    В Естонії стартували військові навчання: задіяні 15 тис. військових (фото)
    В Естонії стартували військові навчання: задіяні 15 тис. військових (фото)
    В Естонії стартували військові навчання: задіяні 15 тис. військових (фото)
    В Естонії стартували військові навчання: задіяні 15 тис. військових (фото)
    В Естонії стартували військові навчання: задіяні 15 тис. військових (фото)
    фото: Ardi Hallismaa

    Крім різних типів бронетранспорту, будуть задіяні ударні вертольоти і винищувачі, а також ближче до кінця навчань до Естонії прибудуть десантні кораблі американського експедиційного корпусу.

    Сили оборони Естонії попереджають, що в окремі моменти трасами можуть рухатися великі колони військової техніки.

    Завершаться навчання 3 червня.

    Нагадаємо, днями Росія відкрито почала погрожувати Польщі війною. Крім цього, Москва погрожувала вторгненням Фінляндії й Швеції через вступ до НАТО.

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    Теги: росія окупанти війна військові навчання військові Україна окупація #stoprussia
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    В Естонії стартували військові навчання: задіяні 15 тис. військових (фото)