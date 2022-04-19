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    Події в Україні

    Зеленський відреагував на «референдуми» на півдні України

    У Запорізькій області окупанти змусили людей іти на фейковий референдум - Зеленський відреагував на «референдуми» на півдні України
    У Запорізькій області окупанти змусили людей іти на фейковий референдум
    фото з відкритих джерел

    Окупанти переманили тільки поодиноких маргіналів, тому це виглядає жалюгідно, зазначив президент

    Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, як окупанти проводять «референдуми» на півдні України. Назвав це жалюгідним вчинком. Про це президент сказав у нічному зверненні.

    «На півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії, як нібито готовність українців співпрацювати з російськими структурами. Виглядає це жалюгідно. Після 55 дні війни окупантами вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів», – заявив Зеленський.

    Президент подякував українцям, які перебуваючи на тимчасово окупованих територіях – продовжують відстоювати свою чітку позицію.

    Українці в усіх регіонах нашої держави підтримують українську національну єдність. Тому навіть під окупацією вони не припиняють виходити на акції протесту під жовто-блакитними прапорами.

    «Жодної співпраці з окупантами. Чим більше принциповими будете ви, тим швидше повернеться нормальне життя», – відзначив Зеленський.

    Нагадаємо, в окупованому Херсоні військові РФ готують незаконний референдум на перші числа травня.

    Окупанти навіть друкують бюлетені. За даними Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, псевдоголосування заплановане у проміжку від 1 по 10 травня.

    Раніше стало відомо, що росіяни вдаються до репресій на півдні України: допитують та залякують людей.

    Теги: росія окупанти війна військові Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський відреагував на «референдуми» на півдні України