«Ми б уже завершили цю війну»: звернення Зеленського (відео)

Перевага українських військових у тактиці та в мудрості очевидна, зазначив глава держави

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 55 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

Президент України зауважив, що на нашій території, а також у прикордонних районах Росії зосереджена практично вся боєздатна частина армії окупантів.

«Тому в цьому протистоянні, в цій обороні ми перед очима всього світу реально виступаємо проти армії, яку вважали другою чи третьою за потужністю. Те, як міцно тримаються наші Збройні Сили, як сміливо захищається весь наш народ, демонструє, що все ж таки у глобальних рейтингах української армії вже давно заслуговує бути вище від російської. Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, що потребуємо, яка є в наших партнерів і яка зіставна зі зброєю, яку використовує Росію, ми б уже завершили цю війну. Ми б уже повернули мир і звільнили нашу територію. Бо перевага українських військових у тактиці та в мудрості очевидна», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що російська армія у цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську й нелюдську армію світу.

«Цілеспрямовано вбивати мирних людей, руйнувати житлові квартали, цивільну інфраструктуру, застосовувати для цього всі види озброєнь, зокрема заборонені міжнародними конвенціями, – це вже фірмовий почерк російської армії. І це така підлість, яка на покоління позначить російську державу як джерело абсолютного зла», – сказав президент.

Тим часом росіяни застосовують зброю, яку не використовували з часів Другої світової.

Вже відомо, що Румунія надасть Україні летальну зброю. Зауважимо, що заради військової допомоги Україні владі Румунії довелося внести поправки до законодавства. Тепер Румунія може постачати озброєння не лише країнам, що входять до блоку НАТО.

Раніше стало відомо, що Естонія передала Україні партію летальної зброї. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.