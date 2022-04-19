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    Події в Україні

    Ситуація в Маріуполі залишається максимально жорсткою, – президент

    Зеленський про ситуацію в Маріуполі: ситуація залишається максимально жорсткою - Ситуація в Маріуполі залишається максимально жорсткою, – президент
    Зеленський про ситуацію в Маріуполі: ситуація залишається максимально жорсткою
    фото з відкритих джерел

    Президент зазначив, що російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори та врятувати людей з Маріуполя

    Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація в Маріуполі залишається без змін – максимально жорсткою. Про це президент сказав у нічному зверненні.

    Зеленський розповів, що місцевих мешканців, які опинилися в руках окупантів, намагаються депортувати або навіть мобілізувати в окупаційні війська.

    «Доля як мінімум десятків тисяч маріупольців, які були раніше переміщені на територію, підконтрольну Росії, невідома», – заявив президент.

    Президент зазначив, що російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори та врятувати людей.

    «На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя. І на це мовчання варто звернути увагу всім, хто був чи може бути пов'язаний із Росією. Коли буде вирішуватися ваша доля, у Москві мовчатимуть. Це показово. І це найкращий аргумент, щоб не зв'язуватися з Російською Федерацією», – підкреслив глава держави.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові хочуть стерти «Азовсталь» з обличчя землі. Тож окупанти готують тритонні «сюрпризи» з неба, про які заявив ростовський командир взводу загарбників.

    Як повідомлялося, окупаційні війська почали штурм українських позицій на заводі «Азовсталь»в Маріуполі.

    Нагадаємо, засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький вважає, що звільнити Маріуполь від російської окупації вдасться після успішної битви за Донбас.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти Донбас війна військові Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Ситуація в Маріуполі залишається максимально жорсткою, – президент