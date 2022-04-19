Українські військові ліквідували на Донбасі одного з ватажків «ЛНР»

Міша Чечен, уродженець Алчевська, став відомим у 2014 році, коли очолив один із козацьких батальйонів «Атаман»

Міша Чечен був убитий в ході боїв біля міста Кремінна Луганської області

Один із командирів бойовиків самопроголошеної «ЛНР» Михайло Кіщик, із позивним Міша Чечен, був убитий в ході боїв біля міста Кремінна Луганської області. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив «голова уряду» «ЛНР» Сергій Козлов.

«Важкі новини з фронтів. Загинув патріот ЛНР, підполковник Михайло Кіщик (Міша Чечен)», – написав він.

За словами Козлова, Кіщик з іншими бойовиками потрапили в оточення біля Кремінної. В ході бою з українськими військами командира «ЛНР» убили.

Міша Чечен, уродженець Алчевська, став відомим у 2014 році, коли очолив один із козацьких батальйонів «Атаман», що воювали на боці «ЛНР».

Його підрозділ неодноразово звинувачували у мародерстві на тих територіях, які займав батальйон. А у 2016 році, коли ситуація на Донбасі була відносно стабільною, російська «Новая газета» у своєму розслідуванні називала підполковника Кіщика одним із організаторів сірих схем із постачання контрабанди через лінію зіткнення.

Нагадаємо, збройні сили України на сході 19 квітня відбили три атаки російських загарбників. У результаті боїв знищено: особового складу – 30, танків – 2, БТР/БМП – 8, АТ – 2, вертольотів – 1.

Також радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав єдиний спосіб швидко закінчити війну.

Читайте також: