Зеленський виступить на форумі «Україна 30» з приводу ринку землі

Зеленський виступить на форумі у понеділок, 24 травня

Основними темами заходу будуть: конкурентоспроможність аграрного бізнесу, вплив ринку землі на діяльність фермерів, інструменти допомоги держави аграріям

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 24 травня, візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Земля», який проходитиме в Києві 24-26 травня.

Як ідеться на офіційному сайті глави держави, до роботи форуму приєднаються члени уряду, народні депутати, представники дипломатичних установ, міжнародних організацій та іноземні експерти.

Основними темами заходу будуть: конкурентоспроможність аграрного бізнесу, вплив ринку землі на діяльність фермерів, інструменти допомоги держави аграріям. Під час Форуму також обговорять управління територіями в умовах ринку землі та діджиталізацію земельних відносин.

Крім того, будуть представлені можливості національної інфраструктури геопросторових даних, землеустрою та картографії, а також новий інструмент для громад – геопортали.

Раніше повідомлялося, що вартість оренди сільськогосподарських земель в Україні зросла в середньому на 6,5% у 2020 році та склала 3378 грн за гектар.

Нагадаємо, днями народні обранці розблокували підписання законопроєкту №2194. Цей закон дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Документ необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Напередодні Верховна Рада схвалила ще один законопроєкт для завершення земельної реформи – №2195. Він дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.