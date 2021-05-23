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    Зеленський виступить на форумі «Україна 30» з приводу ринку землі

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    Зеленський виступить на форумі у понеділок, 24 травня - Зеленський виступить на форумі «Україна 30» з приводу ринку землі
    Зеленський виступить на форумі у понеділок, 24 травня
    Фото: Офісу президента

    Основними темами заходу будуть: конкурентоспроможність аграрного бізнесу, вплив ринку землі на діяльність фермерів, інструменти допомоги держави аграріям

    Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 24 травня, візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Земля», який проходитиме в Києві 24-26 травня.

    Як ідеться на офіційному сайті глави держави, до роботи форуму приєднаються члени уряду, народні депутати, представники дипломатичних установ, міжнародних організацій та іноземні експерти.

    Основними темами заходу будуть: конкурентоспроможність аграрного бізнесу, вплив ринку землі на діяльність фермерів, інструменти допомоги держави аграріям. Під час Форуму також обговорять управління територіями в умовах ринку землі та діджиталізацію земельних відносин.

    Крім того, будуть представлені можливості національної інфраструктури геопросторових даних, землеустрою та картографії, а також новий інструмент для громад – геопортали.

    Раніше повідомлялося, що вартість оренди сільськогосподарських земель в Україні зросла в середньому на 6,5% у 2020 році та склала 3378 грн за гектар.

    Нагадаємо, днями народні обранці розблокували підписання законопроєкту №2194. Цей закон дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Документ необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

    Напередодні Верховна Рада схвалила ще один законопроєкт для завершення земельної реформи – №2195. Він дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

    Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.

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    Теги: земля ринок закон інтернет Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський виступить на форумі «Україна 30» з приводу ринку землі