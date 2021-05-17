Українців хочуть змусити викупити свої земельні ділянки або оформити їх в оренду

Скасування права постійного користування землею зніме існуючі заборони, для цього громадянам потрібно змінити форму власності на земельну ділянку

Народні обранці пропонують виключити з головного земельного закону термін «постійне користування»

В Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.

Скасування права постійного користування землею зніме існуючі заборони, однак для цього громадянам потрібно змінити форму власності на ділянку. Про це йдеться в законопроєкті № 5385 про внесення змін до Земельного кодексу, авторами якого виступила група народних депутатів від партії «Слуга народу».

Згідно з пояснювальною запискою до документа, до 2002 року земельні ділянки могли надаватися в постійне користування як юридичним, так і фізичним особам. Громадяни могли таким чином отримати землю для ведення фермерського або особистого підсобного господарства.

Після 2002 року (коли вступив в силу новий Земельний кодекс) з переліку суб'єктів, які мають право постійного користування земельною ділянкою, були виключені фізичні особи. Тоді ж закон зобов'язав українців переоформити землю або на право власності, або на право оренди. Однак в 2005 році Конституційний суд визнав цю норму недійсною на тій підставі, що вона звужує зміст та обсяг існуючих прав і свобод громадян.

Таке судове рішення призвело до того, що тисячі українців, які набули право постійного користування землею до 2002 року, фактично стали заручниками ситуації – з одного боку, відповідно до чинної редакції Земельного кодексу, вони не можуть бути суб'єктами такого права, а з іншого – ця заборона не є підставою для припинення права постійного користування земельною ділянкою.

Ситуація, що склалася, викликає численні конфлікти землекористувачів з органами влади. Зокрема, громадянам масово відмовляють у внесенні відомостей про земельні ділянки до Державного земельного кадастру, державній реєстрації права постійного користування.

Врегулювати існуючу проблему народні обранці пропонують шляхом виключення з головного земельного закону терміна «постійне користування». Якщо законопроєкт буде підтриманий депутатами, то українці, які володіють земельними ділянками на праві постійного користування, зможуть трансформувати таке право двома способами:

оформити землю в оренду терміном на 50 років;

викупити ділянку з розстрочкою здійснення виплат протягом 30 років.

Разом з тим, як випливає з документа, громадяни і далі зможуть володіти своїми ділянками на правах постійного користування (хоч і без можливості вільно розпоряджатися ними). Однак проєктом Закону пропонується норма, яка, очевидно, «простимулює» громадян все ж переоформити право на землю – документ наділяє місцеві органи повноваженнями вилучати ділянки, які перебувають у постійному користуванні, для суспільних потреб.

Примітно, що законопроєктом не передбачається окремого порядку укладення договору оренди в разі переоформлення права постійного користування земельною ділянкою. Відповідно, в даному випадку буде застосовуватися загальний порядок, встановлений Законом «Про оренду землі», який передбачає платність оренди. Тобто, якщо проєкт документа буде прийнятий в запропонованій редакції, то додаткових витрат громадянам у будь-якому випадку не уникнути.

Джерело: Обозреватель