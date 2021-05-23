У аеропорту Амстердама Go_A проводжали з квітами і подарунками

Літак із українським гуртом Go_A на борту відлетів із Амстердама о 13:10 за місцевим часом

Солістка гурту Катерина Павленко розчулилася та плакала

У аеропорту Амстердама «Схіпхол» українці з квітами та подарунками проводжали додому гурт Go_A, який представляв Україну на Євробаченні-2021. Це неабияк розчулило солістку гурту Катерину Павленко, по обличчю артистки котилися сльози, повідомляє «Укрінформ».

«Емоції позитивні. Це сльози щастя. Дуже дякую, що ви сьогодні тут. Нам дуже приємно. Ми дуже старалися», – сказала солістка гурту Go_A.

Літак із українським гуртом Go_A на борту відлетів із Амстердама о 13:10 за місцевим часом.

Раніше провідний вокаліст італійського гурту Måneskin Даміано Давид, який став переможцем музичного шоу «Євробачення-2021», назвав Україну найкращою на пісенному конкурсі.