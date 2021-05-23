У аеропорту Амстердама Go_A проводжали з квітами і подарунками
Солістка гурту Катерина Павленко розчулилася та плакала
У аеропорту Амстердама «Схіпхол» українці з квітами та подарунками проводжали додому гурт Go_A, який представляв Україну на Євробаченні-2021. Це неабияк розчулило солістку гурту Катерину Павленко, по обличчю артистки котилися сльози, повідомляє «Укрінформ».
«Емоції позитивні. Це сльози щастя. Дуже дякую, що ви сьогодні тут. Нам дуже приємно. Ми дуже старалися», – сказала солістка гурту Go_A.
Літак із українським гуртом Go_A на борту відлетів із Амстердама о 13:10 за місцевим часом.
Раніше провідний вокаліст італійського гурту Måneskin Даміано Давид, який став переможцем музичного шоу «Євробачення-2021», назвав Україну найкращою на пісенному конкурсі.
Як відомо, у суботу, 22 травня в Роттердамі відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021».
Переможцем став італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Другою стала Франція, третя – Швейцарія, четверта – Ісландія. Замкнула п'ятірку лідерів Україна. Причому український гурт Go_A у гранд-фіналі конкурсу «Євробачення-2021» отримав від телеглядачів 267 балів – це другий найвищий показник серед усіх фіналістів шоу.
До слова, український гурт Go_A з піснею Shum потрапив у топ-5 світових трендів Spotify.