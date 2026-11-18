Землетрус у Румунії, який стався вночі 18 листопада, спричинив сейсмічні коливання на майданчику Південноукраїнської атомної електростанції. Водночас поштовхи не становили загрози для будівель і споруд станції. Про це повідомляє «Енергоатом», пише «Главком».

За розрахунками фахівців, інтенсивність сейсмічного впливу безпосередньо на майданчику Південноукраїнської АЕС становила І-ІІ бали. Це відповідає ледве відчутним коливанням.

«Тож ситуація не становила загрози для будівель та споруд атомної електростанції», – наголосили в компанії.

«Енергоатом» зазначив, що українські атомні електростанції обладнані системами сейсмічного контролю, які фіксують коливання земної кори. Також Головний центр спеціального контролю в режимі реального часу відстежує сейсмічну активність у районах розташування АЕС.

Варто нагадати, що підземні поштовхи сталися о 02:48 18 листопада в сейсмічно активній зоні Вранча. За даними Головного центру спеціального контролю, магнітуда землетрусу становила 5,6, а осередок залягав на глибині 134 км.

Поштовхи відчували в різних населених пунктах України. Інтенсивність коливань залежно від місцевості становила 4–5 балів за шкалою MSK-64.