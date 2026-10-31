Президент Фінляндії передав Путіну два послання від Зеленського

Під час розмови з Путіним Александр Стубб обговорив подальші дії Росії на переговорах в Абу-Дабі

Президент Фінляндії Александр Стубб під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним передав йому два послання від президента України Володимира Зеленського. Київ пропонує провести двосторонню зустріч на рівні лідерів, а також обговорити заходи з деескалації війни та можливе перемир’я в окремих сферах. Про це Стубб розповів в інтерв’ю фінському онлайн-виданню Yle, інформує «Главком».

За словами фінського президента, перше послання українського лідера стосувалося необхідності прямої зустрічі з Путіним для обговорення територіальних питань та безпеки.

«По-перше, він хотів би провести двосторонню розмову з президентом Путіним і обговорити, зокрема, територіальні питання та безпеку», – розповів Стубб.

Друга пропозиція Києва стосувалася заходів із деескалації бойових дій. Зокрема, йшлося про можливість досягнення домовленостей щодо припинення вогню в окремих сферах, які мають критичне значення для цивільного населення та функціонування держави.

Серед можливих напрямів такого перемир’я Стубб назвав енергетику та енергетичну інфраструктуру, продовольчу безпеку, обмін військовополоненими та захист інфраструктури загалом.

Фінський президент також зазначив, що під час розмови сторони обговорили подальші дії Росії на переговорах в Абу-Дабі.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи наблизила його телефонна розмова з Путіним перспективу миру, Стубб висловив стриману оцінку її результатів.

За його словами, сам контакт не означає безпосереднього просування до мирної угоди, однак може сприяти формуванню довіри між сторонами.

«Напевно, кроку назад не зроблено, але й без слів зрозуміло, що перший дзвінок – це скоріше крок, що вселяє довіру», – зазначив президент Фінляндії.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре взяли на себе роль посередників у дипломатичних зусиллях щодо завершення війни Росії проти України. Їхня мета – створити додатковий канал комунікації між європейськими країнами та Кремлем на тлі змін у підході США до мирного процесу.

27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели переговори з Путіним. Розмову ініціювали європейські лідери за погодженням із Києвом. Вони обговорили перспективи завершення війни та майбутні переговори в Абу-Дабі.

Згодом Зеленський розкрив деталі мирних ініціатив партнерів. За його словами, після розмови Стубба та Стьоре з Путіним виникло враження, що російська сторона серйозно налаштована на участь у запланованій зустрічі переговорних груп.