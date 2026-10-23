У Тибеті стався потужний землетрус: загинули щонайменше 16 людей

Внаслідок землетрусу 32 людини отримали травми, із яких 11 перебувають у важкому стані

У південно-західному регіоні Китаю Тибет стався підземний поштовх магнітудою 7 балів. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Епіцентр залягав на глибині 10 км у високогірному та малонаселеному повіті Нагку, за 400 км від Лхаси. Цей землетрус виявився найпотужнішим у країні з початку 2024 року та супроводжувався серією повторних поштовхів меншої сили.

За даними місцевих служб з надзвичайних ситуацій, внаслідок стихії загинули 16 осіб, ще 32 отримали травми, із яких 11 перебувають у важкому стані. У населених пунктах поблизу епіцентру зафіксовано тріщини на будинках, а мешканці змушені були залишати домівки й ночувати на вулицях та в автомобілях. На місце події направлено пожежно-рятувальні бригади для ліквідації наслідків.

Раніше повідомлялося, що у Панамі стався потужний землетрус, який спричинив руйнування в кількох провінціях країни. Місцева влада повідомила про пошкоджені споруди та травмованих, а після основного поштовху в регіоні зафіксували численні повторні коливання.

За даними Геологічної служби США (USGS), магнітуда основного землетрусу становила 7,7. Спочатку сейсмологи оцінили її у 8 балів, згодом скоригували показник до 7,6, а потім оновили до 7,7. Епіцентр розташовувався неподалік від населеного пункту Піталоса-Арріба в провінції Еррера, приблизно за 10 км від поверхні залягав осередок підземних поштовхів.

Нагадаємо, іспанську провінцію Гранада 18 серпня сколихнула серія землетрусів, унаслідок яких пошкоджено будівлі та постраждали щонайменше троє людей. Влада також обмежила доступ туристів до знаменитого палацово-фортечного комплексу Альгамбра.

За даними Національного географічного інституту Іспанії, сталися три землетруси магнітудою понад 4. Найпотужніший поштовх магнітудою 4,7 зафіксували о 10:37 за місцевим часом. Його епіцентр розташовувався поблизу міста Гохар приблизно за 10 км на південь від Гранади.