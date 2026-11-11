Емоційне вигорання українок: Марина Хонда озвучила тривожні дані

Марина Хонда наголосила, що не можна будувати стійкість суспільства на припущенні, що жіночий ресурс безмежний

Марина Хонда: Для Києва ця проблема особливо актуальна: понад 60% населення столиці становлять жінки

Рівень емоційного вигорання серед українських жінок зріс із 23% у 2023 році до 56% у 2026-му. Водночас жінки продовжують працювати, брати на себе нові обов’язки, розвиватися професійно та підтримувати родини й громади. Про це заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда під час ІІ Національного форуму She Leads Ukraine, присвяченого жіночому лідерству та впливу війни на жінок, інформує «Главком».

За словами заступниці голови КМДА, оприлюднені нею дані наводять у дослідженні Gradus Research і Biasless. Майже п’ять років спостережень свідчать про тривожну тенденцію: емоційне виснаження поступово стає звичним станом, який нерідко сприймають як прояв стійкості.

Хонда наголосила, що готовність жінок брати на себе відповідальність не означає, що їм стало легше. Часто це спосіб зберегти контроль над власним життям в умовах постійної нестабільності. Для Києва ця проблема особливо актуальна: понад 60% населення столиці становлять жінки. Вони забезпечують щоденну роботу міста, підтримують родини, громади, організації та економіку.

Окремо Марина Хонда звернула увагу на роль жінок у соціальній сфері, де вони становлять близько 90% працівників та управлінців. Саме ці фахівчині допомагають людям, чиє житло постраждало від російських атак, відвідують тих, хто не може самостійно подбати про себе, та організовують необхідну підтримку. При цьому додаткові завдання вони виконують паралельно зі своєю основною роботою.

Посадовиця зазначила, що російські атаки на столицю, зокрема удари по енергетичній інфраструктурі, спрямовані не лише на фізичне руйнування міста. Вони також мають на меті виснажити людей і послабити здатність громади підтримувати одне одного.

Водночас посадовиця застерегла, що постійна адаптація без можливості відновитися не є справжньою стійкістю, а лише посилює виснаження.

Тому, на думку Марини Хонди, важливо говорити не лише про жіноче лідерство та готовність брати відповідальність, а й про умови, які допоможуть жінкам реалізовувати себе без шкоди для здоров’я. Йдеться про доступ до можливостей, безпечне робоче середовище, підтримку та можливість відновлювати сили.

«Ми не можемо будувати стійкість суспільства на припущенні, що жіночий ресурс безмежний. Люди, які щодня підтримують інших, також потребують підтримки», — підсумувала заступниця голови КМДА.

Нагадаємо, у Києві шукають і перевіряють списки людей, яким може знадобитися допомога чи виїзд із міста у разі тривалих відключень світла й тепла. За словами заступниці Кличка Марини Хонди, виїхати з Києва, якщо стане зовсім скрутно, зараз готові трохи більше як 1 200 самотніх літніх людей і приблизно 400 дітей з інвалідністю. Але це не остаточні цифри.