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Зеленський заявив про провал енергетичного перемир'я, запропонованого Трампом

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Зеленський заявив про провал енергетичного перемир'я, запропонованого Трампом
Зеленський повідомив, що Україна відновила удари у відповідь після російських атак на енергетичні об'єкти
Фото: скриншот трансляції Офісу президента України

Президент повідомив, що Україна підтримала американську ініціативу, однак Росія продовжила масовані атаки на енергетичну інфраструктуру

Запропоноване президентом США Дональдом Трампом припинення ударів по енергетичних об'єктах України та Росії наразі не діє. Москва проігнорувала ініціативу Вашингтона та продовжила атакувати українську інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, Трамп публічно запропонував сторонам утриматися від ударів по енергетиці. Україна підтримала цю пропозицію, однак Росія до неї не приєдналася.

«Президент Трамп запропонував це через ЗМІ, ми це також у медіа підтримали, а Росія не підтримала. Після його пропозиції Росія завдала по нас масованих ударів, особливо по енергетичних об'єктах, і ми їм відповіли», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що через продовження російських атак Україна змушена завдавати ударів у відповідь по енергетичній інфраструктурі РФ.

«Зараз, коли вони б'ють по нашій енергетиці, ми відповідаємо по їхній енергетиці, тому зараз, на жаль, у нас немає енергетичного припинення вогню», – підсумував глава держави.

Таким чином, попри підтримку американської ініціативи Києвом, сторони так і не перейшли до взаємного припинення атак на енергетичні об'єкти.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на початку жовтня Україна на три доби призупинила удари по російських нафтопереробних заводах. Зеленський пояснив, що Київ таким чином продемонстрував готовність до деескалації, однак Москва продовжила обстрілювати українську енергетику. За словами президента, українські військові не отримували наказу остаточно припинити удари у відповідь.

Також «Главком» писав, що 20 жовтня Зеленський повідомив про відмову Росії підтримати американську ініціативу. Президент наголосив, що Україна готова утримуватися від ударів по чутливих об'єктах російського енергосектору за умови аналогічних дій Москви.

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Теги: перемир'я Дональд Трамп президент Україна росія

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