Війна на Донбасі: бойовики поранили бійця Збройних сил



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Один військовий 4 жовтня отримав поранення

Бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби 4 жовтня в районі проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації і її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовий отримав поранення. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції підрозділів ОС із заборонених мінського угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в порушення мінських угод, противник відкрив вогонь з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Богданівка.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив 15 обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Водяного, неподалік Павлополя, поблизу Новогнатовки, неподалік Авдіївки, поблизу Лебединського, в районі Богданівки, неподалік Новотроїцького, поблизу Водяного та неподалік Верхньоторецької.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» супротивник зробив вісім обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Новолуганского, в районі Зайцевого, неподалік Кримського, поблизу Миронівського, неподалік Луганського.

«Протягом поточної доби в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення», - йдеться в повідомленні.