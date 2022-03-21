Рашисти обстріляли Житомирщину з «Градів», є загиблі

Чотири людини загинуло через обстріл російських фашистів

Війська окупантів вперше обстріляли Житомирську область з реактивної системи залпового вогню «Град». Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

«Вчора ворог, напевно, вперше застосував, згідно з попередніми даними, «гради», було випущено по Народицькій територіальній громаді, селу Селець», – сказав він.

За словами Бунечка, загинуло три військовослужбовці та одна цивільна особа.

«На жаль, стріляють на півночі області», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, 20 березня окупанти здійснили авіаудар по населених пунктах Коростенського району на Житомирщині. Відомо про трьох травмованих.

Перед цим на Житомирщині російські військові з гелікоптера вщент зруйнували село Привар.

Раніше ЗМІ показали наслідки нічного обстрілу Бердичева. Житловий багатоповерховий будинок майже повністю зруйнований, загинула одна людина.

Росіяни й раніше атакували Житомирщину. 15 березня внаслідок ракетного удару по Малинському району загинула 77-річна жінка. Ще двоє людей травмувалися.

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