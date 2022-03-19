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    Події в Україні

    На Житомирщині авіація окупантів повністю зруйнувала село

    Після авіанальотів більшість сільських будівель зазнали руйнувань - На Житомирщині авіація окупантів повністю зруйнувала село
    Після авіанальотів більшість сільських будівель зазнали руйнувань
    фото: Овруцька міськрада

    Село Привар перетворилося на руїни

    На Житомирщині російські військові з гелікоптера вщент зруйнували село Привар. Про це у Facebook повідомляє Овруцька міська рада.

    «Сьогодні о 10:00 з гелікоптера було розстріляно с. Привар Овруцької громади. Село повністю зруйноване. Загиблих немає, адже мешканці села переховувались у підвалах», – йдеться у повідомленні.

    Окрім того, внаслідок ракетного удару на території Раківщинського старостинського округу пошкоджено 10 приватних будинків. Зокрема в оселях вибиті вікна та зірвані дахи. Загиблих та травмованих немає.

    Раніше ЗМІ показали наслідки нічного обстрілу Бердичева. Житловий багатоповерховий будинок майже повністю зруйнований, загинула одна людина.

    Росіяни й раніше атакували Житомирщину. 15 березня внаслідок ракетного удару по Малинському району загинула 77-річна жінка. Ще двоє людей травмувалися.

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    Теги: росія окупанти авіація війна обстріл Україна Житомирщина село окупація #stoprussia
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    На Житомирщині авіація окупантів повністю зруйнувала село