Україна відвела танки Abrams від лінії фронту? Коментар ЗСУ

Захисники запевняють: танки чудово показують себе на полі бою

Учора ЗМІ повідомили про те, що Україна відвела американські танки Abrams від лінії фронту. Бійці 47-ї окремої механізованої бригади спростували цю інформацію.

«Танки чудово показують себе на полі бою, й ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого. А тим більше – залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки», – наголосили військові.

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади спростували фейк про танки Abrams скриншот: 47 окрема механізована бригада

Вони додали, що не будуть коментувати публічно, із якою метою, куди і що перекидають Збройні сили України.

Також 47-а ОМБр закликала довіряти лише офіційній інформації.

Нагадаємо, The New York Times писала, що за останні два місяці Україна втратила п’ять танків Abrams із 31, які США відправили восени минулого року.

Високопоставлений американський чиновник розповів виданню, що за останні два місяці російські війська вразили п’ять із 31 M1 Abrams американського виробництва. Австрійський військовий інструктор полковник Маркус Рейснер, який стежить за тим, як західна зброя використовується в Україні, розповів, що ще три танки були помірно пошкоджені на початку цього року.

Як повідомлялося, Збройні сили України планували використовувати американські танки Abrams для добре підготовлених проривних операцій.