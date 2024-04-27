Сирський: ситуація на фронті має тенденцію до загострення

Головнокомандувач взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України. Про це Сирський повідомив у Facebook.

Перед учасниками коаліції виступив глава держави Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров та начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

«Я в свою чергу поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження», – зазначив Сирський.

Головнокомандувач подякував учасникам та особисто міністру оборони США Ллойду Остіну за послідовну підтримку нашої держави.

Нагадаємо, що нещодавно російське видання «Нова газета. Європа» заявило, що дізналось про існування нового проєкту договору, який, на думку Туреччини, заморозить війну між Росією та Україною. Згідно з джерелом, що познайомилося з документом, він просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.

До слова, Путін погодився з пропозицією самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка повернутися до переговорів з Україною на основі узгодженого у Стамбулі договору.

Офіс президента України відреагував на новий «мирний договір», який Туреччина пропонує Росії та Україні, заявивши, що для України існує лише безумовна «формула миру», запропонована Володимиром Зеленським.