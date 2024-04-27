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Сирський: ситуація на фронті має тенденцію до загострення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сирський: ситуація на фронті має тенденцію до загострення
Сирський подякував учасникам та особисто міністру оборони США Ллойду Остіну за послідовну підтримку нашої держави
фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Головнокомандувач взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України. Про це Сирський повідомив у Facebook.

Перед учасниками коаліції виступив глава держави Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров та начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Сирський: ситуація на фронті має тенденцію до загострення фото 1

«Я в свою чергу поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження», – зазначив Сирський.

Сирський: ситуація на фронті має тенденцію до загострення фото 2

Головнокомандувач подякував учасникам та особисто міністру оборони США Ллойду Остіну за послідовну підтримку нашої держави.

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Нагадаємо, що нещодавно російське видання «Нова газета. Європа» заявило, що дізналось про існування нового проєкту договору, який, на думку Туреччини, заморозить війну між Росією та Україною. Згідно з джерелом, що познайомилося з документом, він просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.

До слова, Путін погодився з пропозицією самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка повернутися до переговорів з Україною на основі узгодженого у Стамбулі договору. 

Офіс президента України відреагував на новий «мирний договір», який Туреччина пропонує Росії та Україні, заявивши, що для України існує лише безумовна «формула миру», запропонована Володимиром Зеленським.

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Теги: Олександр Сирський Рустем Умєров Кирило Буданов Facebook Володимир Зеленський Міноборони міністр

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