Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бої за Часів Яр: ЗСУ розповіли про плани ворога

Надія Карбунар
glavcom.ua
Бої за Часів Яр: ЗСУ розповіли про плани ворога
Ворог наразі продовжує тиснути на Бахмутському напрямку, а саме на околиці Часового Яру
фото з відкритих джерел

Окупанти намагаються захопити місто, не рахуючись із втратами в техніці та живій силі

Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших. Тут РФ не залишає спроб захопити Часів Яр і накопичує сили в районі Кліщіївки. Про це повідомив речник оперативного командування «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Як розповів Волошин, ворог наразі продовжує тиснути на Бахмутському напрямку, а саме на околиці Часового Яру.

«ЗСУ контролюють обстановку як в місті, так і навколо нього. Ворожої російської армії в місті немає», – заявив речник.

При цьому окупанти намагаються захопити місто, не рахуючись із втратами в техніці та живій силі.

«Тільки за останні штурми ворог тактичних успіхів не мав, попри штурми всіма засобами. Подібна ситуація в населених пунктах Богданівка та Іванівське», – додав спікер.

Крім того, намагаючись вирівняти лінію фронту, окупанти також штурмують Андріївку та Кліщіївку.

«У районі Кліщівки помічено збільшення кількості російських підрозділів. Найбільше штурмів на Часовоярівському напрямку було проведено в районі Білогорівки», – додав Волошин.

Наразі, за його словами, ворог зосереджує сили для прориву оборони західніше Бахмута, щоб вийти на канал «Сіверський Донець – Донбас», заволодіти Часовим Яром та створити умови для просування у бік Краматорської агломерації.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України. Він заявив, що ситуація на фронті має тенденцію до загострення

Нагадаємо, триває 794-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення.

За даними аналітиків ISW, російські окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки. Ворог має намір обійти Часів Яр та створити умови для оперативного оточення і захоплення населеного пункту.

Теги: Часів Яр ворог місто Донбас окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Противник явно «концентрується» на напрямку Іванівське – Часів Яр аби «завершити свій прорив у місто»
Бій за Часів Яр. Противник шукає шляхи прориву
24 квiтня, 12:30
Боротьба за Часовий Яр у змінному сценарії ворожих атак
Битва за Часів Яр: Ворог активно наступає та змінює тактику
15 квiтня, 10:07
Ситуація навколо Часового Яру для українських військ виснажлива
Битва за Часів Яр: The Wall Street Journal пояснила, чим небезпечна втрата контролю над містом
24 квiтня, 10:08

Події в Україні

Танкіст розповів, чи виправдали сподівання легендарні «Леопарди»
Танкіст розповів, чи виправдали сподівання легендарні «Леопарди»
Обмеження для чоловіків за кордоном: польський міністр розповів, що буде з українськими студентами
Обмеження для чоловіків за кордоном: польський міністр розповів, що буде з українськими студентами
Бої за Часів Яр: ЗСУ розповіли про плани ворога
Бої за Часів Яр: ЗСУ розповіли про плани ворога
Розстріл поліцейських на Вінниччині: стало відомо, як почувається поранений капітан
Розстріл поліцейських на Вінниччині: стало відомо, як почувається поранений капітан
Сирський: ситуація на фронті має тенденцію до загострення
Сирський: ситуація на фронті має тенденцію до загострення
Україна відвела танки Abrams від лінії фронту? Коментар ЗСУ
Україна відвела танки Abrams від лінії фронту? Коментар ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
172K
Працівники заводу «Укроборонпрому» грабували своє підприємство: виносили озброєння
21K
Молитовний сніданок в Ужгороді завершився скандалом: українські церкви проігнорували захід
16K
Підозрюваний у вбивстві син екссудді Аблова дорогою до суду «опинився у реанімації»
9420
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8123
Голова райдержадміністрації збив натовп людей, розвідка знищила гелікоптер РФ. Головне за 26 квітня
8089
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години

Новини

Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
Сьогодні, 15:07
Україна досі споживає російський скраплений газ
Сьогодні, 13:06
Атака на Харків, пожежа на російському НПЗ: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Без опадів, переважно до 20° тепла: прогноз погоди на 27 квітня
Сьогодні, 05:19
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55
Сонячні електростанції допомагають Україні обходитись без аварійного імпорту електроенергії – Міненерго
Вчора, 16:53

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua