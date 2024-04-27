Бої за Часів Яр: ЗСУ розповіли про плани ворога

Ворог наразі продовжує тиснути на Бахмутському напрямку, а саме на околиці Часового Яру

Окупанти намагаються захопити місто, не рахуючись із втратами в техніці та живій силі

Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших. Тут РФ не залишає спроб захопити Часів Яр і накопичує сили в районі Кліщіївки. Про це повідомив речник оперативного командування «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Як розповів Волошин, ворог наразі продовжує тиснути на Бахмутському напрямку, а саме на околиці Часового Яру.

«ЗСУ контролюють обстановку як в місті, так і навколо нього. Ворожої російської армії в місті немає», – заявив речник.

При цьому окупанти намагаються захопити місто, не рахуючись із втратами в техніці та живій силі.

«Тільки за останні штурми ворог тактичних успіхів не мав, попри штурми всіма засобами. Подібна ситуація в населених пунктах Богданівка та Іванівське», – додав спікер.

Крім того, намагаючись вирівняти лінію фронту, окупанти також штурмують Андріївку та Кліщіївку.

«У районі Кліщівки помічено збільшення кількості російських підрозділів. Найбільше штурмів на Часовоярівському напрямку було проведено в районі Білогорівки», – додав Волошин.

Наразі, за його словами, ворог зосереджує сили для прориву оборони західніше Бахмута, щоб вийти на канал «Сіверський Донець – Донбас», заволодіти Часовим Яром та створити умови для просування у бік Краматорської агломерації.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України. Він заявив, що ситуація на фронті має тенденцію до загострення.

Нагадаємо, триває 794-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення.

За даними аналітиків ISW, російські окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки. Ворог має намір обійти Часів Яр та створити умови для оперативного оточення і захоплення населеного пункту.