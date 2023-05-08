Міноборони повідомило, яка ймовірність масованої атаки РФ на 9 травня

Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна

Ймовірність посилення російських обстрілів не залежить від якоїсь певної дати і можлива доти, поки йде війна. Про це написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

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За словами чиновниці, неможливо на 100% стверджувати або спростувати те, чи буде загострення на 9 травня. «Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна. Те що росіяни люблять дати та історичні паралелі – так. Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони «не загострились», – сказала вона.

Нагадаємо, уночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.

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Також російські окупанти продовжують обстрілювали Бахмут запалювальними та фосфорними боєприпасами. Також ворог завдав авіаударів по місту.