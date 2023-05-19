Генштаб показав, як Stinger збиває ворожий дрон (відео)
Імовірно, ЗСУ збили рідкісний російський дрон Supercam
Український захисник ліквідував російський безпілотник за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Відео, на якому видно момент збиття, опублікував Генеральний штаб Збройних сил України.
«Операторами ССО України було виявлено політ ворожого БпЛА (ймовірно Supercam), пострілом із ПЗРК Stinger БпЛА було знищено», – підписав Генштаб.
Як уточнюється, дрон збив боєць восьмого полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича.
Нагадаємо, завершився 449-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, незважаючи на значні втрати. Ворог продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Протягом доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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