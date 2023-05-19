Генштаб показав, як Stinger збиває ворожий дрон (відео)

Імовірно, ЗСУ збили рідкісний російський дрон Supercam

Український захисник ліквідував російський безпілотник за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Відео, на якому видно момент збиття, опублікував Генеральний штаб Збройних сил України.

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«Операторами ССО України було виявлено політ ворожого БпЛА (ймовірно Supercam), пострілом із ПЗРК Stinger БпЛА було знищено», – підписав Генштаб.

Як уточнюється, дрон збив боєць восьмого полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича.

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Нагадаємо, завершився 449-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, незважаючи на значні втрати. Ворог продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Протягом доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.