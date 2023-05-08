Повітряні сили пояснили причину тривоги 8 травня

В України недостатньо систем Patriot чи Samp-T, які можуть захистити українське небо від ракети «Кинжал»

Сьогодні, 8 травня в день, в Україні лунав сигнал повітряної тривоги через зліт російського винищувача МіГ-31К, який може переносити ракети «Кинжал». Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

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Речник зазначив, що в України недостатньо систем Patriot чи Samp-T, які можуть захистити українське небо від такого типу озброєння, як ракети «Кинжал». Ігнат нагадав, що це аеробалістична ракета, яка здатна летіти дуже швидко і дуже точно.

Тому повітряну загрозу оголошують по всій території країни, оскільки ракета може полетіти туди, куди захоче противник.

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Нагадаємо, в Україні вдень 8 травня менше години тривала масштабна повітряна тривога.

Триває 439-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Уночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.