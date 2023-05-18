Росіяни накрила ракетами Хмельниччину: є влучання в об’єкт інфраструктури

В області спрацювали сили протиповітряної оборони

Сьогодні зранку, 18 травня, під час повітряної тривоги російські окупанти завдали удару по Хмельницькій області. Постраждалих немає. Про це повідомила пресслужба Хмельницької обласної військової адміністрації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що спрацювали сили протиповітряної оборони. Втім, також сталися влучання по об'єкту інфраструктури Хмельницького району.

«Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги ворог завдав удару по Хмельницькій області. Пролунала серія вибухів. Працювали сили ППО. Крім того, на жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В ОВА наголошують, що наразі встановлюють інформацію про руйнування.

Нагадаємо, вранці 18 травня у столиці прогриміла серія вибухів під час повітряної тривоги, працює ППО. Уламки ракет упали у трьох районах столиці. За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків у Дарницькому та Деснянському районах столиці. Дані по потерпілих та руйнуваннях наразі уточнюються. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.