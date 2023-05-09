Головна Новини
search button user button menu button

Наш головний ворог не ЗСУ, а воєнні бюрократи у Москві, – Пригожин

Діана Гасюк
glavcom.ua
Наш головний ворог не ЗСУ, а воєнні бюрократи у Москві, – Пригожин
Пригожин звернувся до ПВК «Вагнер»
фото з відкритих джерел

Ватажок «вагнерівців» неодноразово заявляв, що якщо до закінчення параду в Москві його не забезпечать боєприпасами, то він розповість реальну правду про плачевну ситуацію на фронті

 

Керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин визнав, що зараз для його війська головними ворогами є не ЗСУ, а воєнні бюрократи з Москви. Про це повідомляється у телеграм-каналі. 

Пригожин у своєму відео ходить вночі за позиціями Вагнера в Бахмуті і дискредитує керівництво Міноборони РФ.

«Наш головний ворог не ЗСУ, а воєнні бюрократи у Москві», – заявив він.

Він вимагає збільшити норму видачі снарядів для Вагнера, який і так отримує набагато більше снарядів за будь-яку іншу бригаду регулярної російської армії.

Раніше повідомлялося, що у розпал параду у Москві голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин опублікував відео, в якому заявив, що Міноборони РФ так і не надало його угрупованню обіцяних боєприпасів і він пригрозив Путіну оприлюднити правду про Бахмут.

До слова, Ватажок російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин та голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявили про намір провести обмін своїми підрозділами в районі Бахмута. Це змусило міноборони РФ відновити роздачу боєприпасів «вагнерівцям». 

Читайте також: Китайці розлютилися на Путіна через збитий над Києвом «Кинджал»: експерт пояснив, чому
Теги: Бахмут відео ворог Міноборони РФ Рамзан Кадиров Міноборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок ворожих дій РФ є значні руйнування та поранені
Масовані обстріли Херсонщини та Донеччини: яка ситуація в регіонах
10 квiтня, 09:49
Президент підкреслив на важливості розширення зовнішньополітичних можливостей України
Хороші новини від президента. Вечірнє звернення
10 квiтня, 23:04
Під керівництвом Сергія було створено понад 20 короткометражних анімаційних фільмів і один повнометражний
Пішов з життя талановитий український аніматор та співзасновник відомої студії (відео)
19 квiтня, 01:50
Спецпризначенці нищать ворога на Донбасі
На околицях Бахмута знищено окупантів: успішна робота «привидів»
5 травня, 09:51
Атака на Кремль: у мережу потрапив момент влучання (відео)
Атака на Кремль: у мережу потрапив момент влучання (відео)
3 травня, 15:37
Українські захисники відбили 40 атак на чотирьох найгарячіших напрямках
Тривають запеклі бої за Бахмут, окупанти наступають на чотирьох напрямках: дані Генштабу
4 травня, 06:52
Розвідка попередила про провокації РФ на 9 травня
Розвідка попередила про провокації РФ на 9 травня
7 травня, 11:23
Пригожину пообіцяли дати озброєння та боєприпаси
«Вагнер» йде з Бахмута. Терорист Пригожин визнав, що знову збрехав
7 травня, 12:26
Уночі ворог випустив по Україні ударні безпілотники Shahed і ракети
Нічна атака на Україну: Генштаб назвав кількість збитих дронів
8 травня, 06:34

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи
31K
Парад «другої армії світу»: яку техніку показали росіяни на 9 травня
19K
Кремль на параді до Дня перемоги показав лише три танки: цікаві деталі
18K
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)
8476
Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах
6978
Львів'янку засудили за секс на тролейбусній зупинці: чому обурена соцмережа

Новини

Стало відомо, звідки Кремль взяв «ветеранів» для параду
Сьогодні, 00:08
У США ліквідували шпигунську програму Snake, яку використовувало ФСБ Росії
Вчора, 23:45
Ціна на сіль в Україні зросла: що очікувати від наступних покупок
Вчора, 23:32
Наш головний ворог не ЗСУ, а воєнні бюрократи у Москві, – Пригожин
Вчора, 23:20
Новий оборонний пакет та санкційний тиск на Росію: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:01
Розвідка США не зафіксувала активізації ядерних сил Росії – ЗМІ
Вчора, 21:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту