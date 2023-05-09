Наш головний ворог не ЗСУ, а воєнні бюрократи у Москві, – Пригожин

Ватажок «вагнерівців» неодноразово заявляв, що якщо до закінчення параду в Москві його не забезпечать боєприпасами, то він розповість реальну правду про плачевну ситуацію на фронті

Керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин визнав, що зараз для його війська головними ворогами є не ЗСУ, а воєнні бюрократи з Москви. Про це повідомляється у телеграм-каналі.

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Пригожин у своєму відео ходить вночі за позиціями Вагнера в Бахмуті і дискредитує керівництво Міноборони РФ.

«Наш головний ворог не ЗСУ, а воєнні бюрократи у Москві», – заявив він.

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Він вимагає збільшити норму видачі снарядів для Вагнера, який і так отримує набагато більше снарядів за будь-яку іншу бригаду регулярної російської армії.

Раніше повідомлялося, що у розпал параду у Москві голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин опублікував відео, в якому заявив, що Міноборони РФ так і не надало його угрупованню обіцяних боєприпасів і він пригрозив Путіну оприлюднити правду про Бахмут.

До слова, Ватажок російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин та голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявили про намір провести обмін своїми підрозділами в районі Бахмута. Це змусило міноборони РФ відновити роздачу боєприпасів «вагнерівцям».