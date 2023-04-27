Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ПАРЄ визнала геноцид українців, Житомирщина заборонила Московську церкву. Головне за 27 квітня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ПАРЄ визнала геноцид українців, Житомирщина заборонила Московську церкву. Головне за 27 квітня
ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до РФ
фото: armyinform

У резолюції ПАРЄ вітається рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна

ПАРЄ засудила депортацію українських дітей до Росії, Житомирська обласна рада заборонила Московську церкву, глава уряду Денис Шмигаль перебуває з робочою поїздкою в Італії. Ці та інші події 27 квітня «Главком» зібрав у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Депортація українських дітей та ордер на арешт Путіна: ПАРЄ ухвалила резолюцію

Сьогодні, 27 квітня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою засуджується примусова депортація українських дітей до Росії.

Резолюція зазначає, що примусова депортація є ознакою геноциду згідно з міжнародним правом, тож усі випадки мають бути розслідувані, а всі причетні мають нести відповідальність. У резолюції вітається рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

Також ПАРЄ визнала самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до депортації українців.

Ще одна область заборонила Московську церкву

Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату на території області. Окрім того, облрада ухвалила звернення до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєкту від 19 січня 2023 року №8371 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» та від 23 листопада 2022 року №8221 «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій».

ПАРЄ визнала геноцид українців, Житомирщина заборонила Московську церкву. Головне за 27 квітня фото 1

Шмигаль зустрівся з Папою Римським та зробив йому пропозицію 

Сьогодні, 27 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським у Ватикані та запросив понтифіка до України. Глава уряду передав Папі Франциску фотоальбом про злочини Росії в Бучі, Бородянці й інших містах України. Також прем'єр висловив сподівання, що Ватикан долучиться до реалізації української формули миру, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих.

Україна стала найзамінованішою країною світу – Globsec

Близько 30% території України (174 тис. кв км) необхідно буде після закінчення війни очистити від мін і боєприпасів, що не розірвалися. Це робить країну найбільш замінованою територією у світі.

Зазначається, що за площею замінованої та зараженої нерозірваними боєприпасами території Україна встановила сумний світовий рекорд і обігнала колишніх лідерів – Афганістан та Сирію.

ПАРЄ визнала геноцид українців, Житомирщина заборонила Московську церкву. Головне за 27 квітня фото 2

Запуск з руки та легке транспортування: Україна представила новий БПЛА

Українська компанія Ukrspecsystems представила свій новий БПЛА MiniShark. Прототип безпілотника показали на виставці Brave1.  Зазначається, що безпілотник здатен виявляти наземні цілі в інтересах артилерії, спеціальних підрозділів та частин сухопутних військ. Радіус застосування БПЛА MiniShark сягає 35 км.

Триває 428-ма доба широкомасштабної війни Росії проти України. Цієї доби противник завдав 25 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, вночі, ворог завдав п’ять ракетних ударів по Миколаєву, є постраждалі серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Читайте також:

Теги: міністр хвороба ворог Денис Шмигаль населення інфраструктура депортація Україна рекорд мафія арешт Ватикан Афганістан путін геноцид росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Другий дивізіон ЗРК Patriot вже на чергуванні: генерал показав фото
Другий дивізіон ЗРК Patriot вже на чергуванні: генерал показав фото
ПАРЄ визнала геноцид українців, Житомирщина заборонила Московську церкву. Головне за 27 квітня
ПАРЄ визнала геноцид українців, Житомирщина заборонила Московську церкву. Головне за 27 квітня
Бахмут: Череватий розповів про ситуацію у місті
Бахмут: Череватий розповів про ситуацію у місті
Генштаб повідомив, скільки в’язнів зараз росіяни тренують на Луганщині
Генштаб повідомив, скільки в’язнів зараз росіяни тренують на Луганщині
ЗСУ розгромили склад боєприпасів та два артилерійських підрозділи росіян – Генштаб
ЗСУ розгромили склад боєприпасів та два артилерійських підрозділи росіян – Генштаб
Чи готуються окупанти втікати з Криму? Сили оборони півдня розкрили плани росіян
Чи готуються окупанти втікати з Криму? Сили оборони півдня розкрили плани росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини
36K
Нацбанк змінив правила продажу валюти населенню: що потрібно знати
22K
Скільки коштуватиме мед у цьому році? Бджолярі дали однозначну відповідь
16K
Що потрібно, аби виключити Росію з ООН? Польський дипломат озвучив варіант
13K
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Ракетний удар по Миколаєву: нові деталі нічного терору (фото)

Новини

Повернення усіх депортованих українських дітей та покарання Росії – звернення президента
Сьогодні, 22:28
Окупант поскаржився на дії командування та очікування наступу ЗСУ – перехоплення ГУР
Сьогодні, 06:51
ЗСУ знищили два важливих військових об’єкти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:21
Україна цікавиться додатковими системами ППО Skynex, які вже має на озброєнні – Шмигаль
Сьогодні, 03:07
Ворог завдав ракетного удару по Миколаєву: є жертви
Сьогодні, 02:03
«Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю», – Зеленський
Сьогодні, 00:42

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту