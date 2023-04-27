ПАРЄ визнала геноцид українців, Житомирщина заборонила Московську церкву. Головне за 27 квітня

У резолюції ПАРЄ вітається рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна

ПАРЄ засудила депортацію українських дітей до Росії, Житомирська обласна рада заборонила Московську церкву, глава уряду Денис Шмигаль перебуває з робочою поїздкою в Італії. Ці та інші події 27 квітня «Главком» зібрав у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Депортація українських дітей та ордер на арешт Путіна: ПАРЄ ухвалила резолюцію

Сьогодні, 27 квітня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою засуджується примусова депортація українських дітей до Росії.

Резолюція зазначає, що примусова депортація є ознакою геноциду згідно з міжнародним правом, тож усі випадки мають бути розслідувані, а всі причетні мають нести відповідальність. У резолюції вітається рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

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Також ПАРЄ визнала самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до депортації українців.

Ще одна область заборонила Московську церкву

Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату на території області. Окрім того, облрада ухвалила звернення до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєкту від 19 січня 2023 року №8371 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» та від 23 листопада 2022 року №8221 «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій».

Шмигаль зустрівся з Папою Римським та зробив йому пропозицію

Сьогодні, 27 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським у Ватикані та запросив понтифіка до України. Глава уряду передав Папі Франциску фотоальбом про злочини Росії в Бучі, Бородянці й інших містах України. Також прем'єр висловив сподівання, що Ватикан долучиться до реалізації української формули миру, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих.

Україна стала найзамінованішою країною світу – Globsec

Близько 30% території України (174 тис. кв км) необхідно буде після закінчення війни очистити від мін і боєприпасів, що не розірвалися. Це робить країну найбільш замінованою територією у світі.

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Зазначається, що за площею замінованої та зараженої нерозірваними боєприпасами території Україна встановила сумний світовий рекорд і обігнала колишніх лідерів – Афганістан та Сирію.

Запуск з руки та легке транспортування: Україна представила новий БПЛА

Українська компанія Ukrspecsystems представила свій новий БПЛА MiniShark. Прототип безпілотника показали на виставці Brave1. Зазначається, що безпілотник здатен виявляти наземні цілі в інтересах артилерії, спеціальних підрозділів та частин сухопутних військ. Радіус застосування БПЛА MiniShark сягає 35 км.

Триває 428-ма доба широкомасштабної війни Росії проти України. Цієї доби противник завдав 25 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, вночі, ворог завдав п’ять ракетних ударів по Миколаєву, є постраждалі серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.