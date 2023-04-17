Розвідка назвала плани росіян після провалу весняного наступу

Кирило Буданов: «Росія перейшла до стратегічної оборонної операції. Їхнє завдання – це утримати захоплені території»

Російські загарбники перейшли до оборонної операції після повальних спроб наступу. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю NV.ua.

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«31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу, так званого зимово-весняного. Вони мали вийти на адмінмежі Донецької та Луганської області. Знову ж таки, це навіть не п'ята вже спроба, яка провалилася», – заявив він.

За словами Буданова, наступального потенціалу для проведення стратегічного наступу в окупантів станом на зараз немає, і найближчим часом не буде. «Росія перейшла до стратегічної оборонної операції. Їхнє завдання – це утримати захоплені території, зірвавши нашу наступальну операцію з їхнього звільнення», – заявив він.

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Буданов заявив, що винятком є два райони, один з яких Бахмут.

«Перший – спроба захопити Бахмут. Треба теж відверто сказати, що Бахмут вони ось майже захоплюють, згідно з їхніми ж особистими заявами, з червня 2022 року. Скоро буде календарний рік. Там ситуація складна, але все ж таки Бахмут як стояв, так і стоїть», – повідомив Буданов.

Керівник розвідки зазначив, що другим винятком є Авдіївка. «Друге – це спроба зробити напівзахоплення Авдіївки з північного боку, там поруч знаходиться основний фронт Мар'їнки, в принципі спроба активних дій там. Ось і все. Вся інша лінія стоїть в обороні», - заявив він.