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Розвідка назвала плани росіян після провалу весняного наступу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка назвала плани росіян після провалу весняного наступу
31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу, так званого зимово-весняного
фото з відкритих джерел

Кирило Буданов: «Росія перейшла до стратегічної оборонної операції. Їхнє завдання – це утримати захоплені території»

Російські загарбники перейшли до оборонної операції після повальних спроб наступу. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю NV.ua.

«31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу, так званого зимово-весняного. Вони мали вийти на адмінмежі Донецької та Луганської області. Знову ж таки, це навіть не п'ята вже спроба, яка провалилася», – заявив він.

За словами Буданова, наступального потенціалу для проведення стратегічного наступу в окупантів станом на зараз немає, і найближчим часом не буде. «Росія перейшла до стратегічної оборонної операції. Їхнє завдання – це утримати захоплені території, зірвавши нашу наступальну операцію з їхнього звільнення», – заявив він.

Буданов заявив, що винятком є два райони, один з яких Бахмут.

«Перший – спроба захопити Бахмут. Треба теж відверто сказати, що Бахмут вони ось майже захоплюють, згідно з їхніми ж особистими заявами, з червня 2022 року. Скоро буде календарний рік. Там ситуація складна, але все ж таки Бахмут як стояв, так і стоїть», – повідомив Буданов.

Керівник розвідки зазначив, що другим винятком є Авдіївка. «Друге – це спроба зробити напівзахоплення Авдіївки з північного боку, там поруч знаходиться основний фронт Мар'їнки, в принципі спроба активних дій там. Ось і все. Вся інша лінія стоїть в обороні», - заявив він.

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Теги: росія Авдіївка звільнення Кирило Буданов фронт Бахмут контрнаступ ЗСУ

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