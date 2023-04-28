Зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю – звернення президента

Крім цього, глава держави провів розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем

Сьогодні вранці Україна пережила масовану ракетну атаку загарбників. Ворог влучив по багатоквартирному будинку в Умані на Черкащині. Спеціальні служби весь день проводили розбір завалів. Станом на зараз відомо про 23 загиблих. Від рук окупантів також загинула мати з донькою на Дніпропетровщині. Про це та багато іншого президент Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.

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«Увесь день тривав розбір завалів в Умані, у місці влучання російської ракети. Станом на цей час відомо вже про 23 загиблих, серед них четверо дітей. Мої співчуття рідним і близьким…

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Усім, хто був урятований – мешканцям цього будинку, сусідніх будинків, які зачепило, на жаль, вибуховою хвилею, – надається необхідна допомога. Я дякую кожному й кожній, хто взяв участь у рятувальній операції та підтримує врятованих людей.

Ракета по Умані, по місту, яке абсолютно мирне, відоме всьому світу тим, що приймало щорічно десятки тисяч паломників-хасидів… Тільки абсолютне зло може коїти такий терор проти України.

На Дніпропетровщині внаслідок сьогоднішнього ракетного удару загинули дві українки. Мати й донька. Ольга, 92-й рік народження, і Вероніка, 20-й рік народження. Ще й трьох років цій дитині не виповнилось! Вічна памʼять!.. Співчуття родині, співчуття близьким…», – прокоментував президент.

Глава держави розповів про роботу Сил протиповітряної оборони України.

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«Сьогодні нашим Повітряним силам вдалося збити більшість російських ракет – 21 із 23. Якби не це, державі-терористу вдалося б забрати значно більше жертв, більше життів. І це знову доводить, що зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю. ППО, сучасна авіація, без якої не буває повністю ефективної ППО. Артилерія, бронетехніка. Все, що необхідно, щоб дати безпеку нашим містам, нашим селам як у тилу, так і на передовій. Щоб повернути безпеку і нашим людям, які поки що, на жаль, на окупованій території. Тимчасово. Нікого не можемо залишити під владою російського зла», – відзначив Зеленський.

Президент України, сьогодні, зустрівся у Києві з президенткою Словаччини та президентом Чехії, з якими було обговорено ряд важливих для України питань, зокрема, підписано декларації.

«Сьогодні в Києві з візитом були Президентка Словаччини, Президент Чехії. Ми говорили саме про те, як дати захист усім нашим людям, прискорити відновлення миру й порядку на всій землі.

Я подякував Словаччині і Чехії за підтримку: за надану зброю, політичну та санкційну допомогу, за підтримку людей, які отримали прихисток у словацьких і чеських громадах.

Я окреслив партнерам, які перспективи в нас на полі бою зараз та якої подальшої допомоги ми потребуємо, щоб пройти увесь цей необхідний шлях. Поінформував про те, що робимо, щоб реалізувати нашу формулу миру, зокрема й пункт про притягнення до відповідальності винних в агресії. Дякую, що Словаччина та Чехія однаково з нами бачать потребу відновити справедливість і покарати воєнних злочинців, покарати всіх цих терористів.

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Підписали Спільну декларацію із Президенткою Словаччини та Президентом Чехії щодо нашого європейського та євроатлантичного руху», – сказав Зеленський.

Крім цього, глава держави провів розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

«Говорив сьогодні також з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Поінформував його про наслідки російської терористичної атаки й подякував йому за підтримку нашої оборони, нашої економічної, нашої соціальної стійкості.

Окремо обговорили з паном Президентом Європейської ради ситуацію навколо деструктивної, на мою думку, заборони окремими державами ввезення нашої аграрної продукції. Я підкреслюю, що це не лише порушує наявну Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом, але й дає небезпечну надію Кремлю. Надію на те, що в нашому спільному європейському домі чиїсь помилкові рішення можуть панувати над спільними інтересами.

Зараз, коли Росія порушує свободу торгівлі, намагається заблокувати постачання аграрної продукції на світовий ринок, точно не час будь-кому слідувати за державою-злом, робити щось схоже. Треба знайти нормальний, у європейському дусі, конструктивний вихід із цієї ситуації. непростої. Таке рішення, яке враховувало б інтереси всіх наших країн і Європи загалом. Ми обговорили з паном Мішелем, як це можна зробити, яке це може бути рішення, і постійно контактуємо з усіма партнерами», – зазначив президент.

Окремо, Володимир Зеленський відзначив знакову для України подію інвестиційного характеру.

«Сьогодні ж відбулася й знакова інвестиційна подія для України – перша велика інвестиція в Україну від початку повномасштабного вторгнення. Обсяг інвестиції – 250 мільйонів доларів, і це лише старт відповідного пакету. Саме зараз, коли ми ще боремось із російським терором, великий світовий бізнес не лише вірить у нашу перемогу, а й підтверджує цю віру своїми багатомільйонними інвестиціями, конкретикою», – підкреслив глава держави.

Традиційно, президент України подякував українським захисникам і захисницям.

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«Я дякую всім, хто допомагає Україні! Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях! Дякую народу України! Слава Україні!», – резюмував Володимир Зеленський.

Триває 429-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.